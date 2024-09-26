Росіяни скинули на Суми авіабомбу, вона не здетонувала

Ілюстративне фото: у Сумах виявили російську бомбу, яка не здетонувала (t.me/mvs_ukraine)

У Сумах зранку 26 вересня виявили російську керовану авіаційну бомбу ФАБ-500. Вона не здетонувала при падінні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.