Россияне жалуются на задержки зарплат на фоне "военного" роста экономики
Россияне массово жалуются на нарушение трудовых прав. По данным "Роструда", количество обращений на начало декабря превысило 70 тысяч, что в полтора раза больше, чем в прошлом году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Больше всего жалуются на задержки зарплат - на начало декабря зафиксировано более 26 тысяч жалоб, что на 60% больше, чем год назад. Параллельно на 33% выросло количество заявлений о незаконных увольнениях.
Несмотря на официальные отчеты "Росстата" об экономическом росте, его структура свидетельствует о критической зависимости от военно-промышленного комплекса. Две трети прироста ВВП в этом году обеспечил сектор оборонного производства, который работает в трехсменном режиме, сообщают аналитики Службы внешней разведки.
В то же время корпоративные доходы за три квартала 2025 года сократились на 7,7 %. Это усиливает риски несвоевременных выплат зарплат, что влечет за собой рост кредитной задолженности, проблемы в банковском секторе и угрозу более масштабного экономического кризиса.
"Такая динамика подчеркивает, что формальный рост ВВП в России все больше базируется на военных расходах, тогда как социально-экономические показатели демонстрируют углубление кризиса", - говорится в сообщении СВРУ.
У кого в России сокращаются доходы
Напомним, ранее СВРУ сообщала, что зарплаты заключенных в России превышают доходы учителей.
В разведке сообщили, что в 2019 году осужденные в среднем получали 14,7 тысяч рублей, а в 2025 году уровень доходов достиг 33 тысяч. То есть, произошел рост на 25%. Для сравнения: в 73 регионах учителя получают меньше минимального уровня оплаты труда в 22 440 рублей.
В СВРУ отметили, что школьная система РФ страдает от дефицита более 250 тысяч педагогов. В частности, треть учителей уже старше 50 лет, а молодые специалисты прекращают сотрудничество из-за низкой заработной платы и перегрузки. Таким образом, образовательная инфраструктура в РФ деградирует, а статус учителя обесценивается.
Также согласно отчету ISW, в РФ фиксируются снижение количества добровольцев на войну против Украины. Это в свою очередь, свидетельствует о потере эффективности метода Кремля по пополнению армии через высокие финансовые стимулы.