Россияне массово жалуются на нарушение трудовых прав. По данным "Роструда", количество обращений на начало декабря превысило 70 тысяч, что в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Больше всего жалуются на задержки зарплат - на начало декабря зафиксировано более 26 тысяч жалоб, что на 60% больше, чем год назад. Параллельно на 33% выросло количество заявлений о незаконных увольнениях.

Несмотря на официальные отчеты "Росстата" об экономическом росте, его структура свидетельствует о критической зависимости от военно-промышленного комплекса. Две трети прироста ВВП в этом году обеспечил сектор оборонного производства, который работает в трехсменном режиме, сообщают аналитики Службы внешней разведки.

В то же время корпоративные доходы за три квартала 2025 года сократились на 7,7 %. Это усиливает риски несвоевременных выплат зарплат, что влечет за собой рост кредитной задолженности, проблемы в банковском секторе и угрозу более масштабного экономического кризиса.

"Такая динамика подчеркивает, что формальный рост ВВП в России все больше базируется на военных расходах, тогда как социально-экономические показатели демонстрируют углубление кризиса", - говорится в сообщении СВРУ.