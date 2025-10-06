Росіяни скаржаться на нову атаку по ТЕЦ у Бєлгороді: у місті частково зникло світло

У понеділок, 6 жовтня, у російському Бєлгороді частково зникло світло. Росіяни поскаржились на чергову атаку по ТЕЦ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Так, вдень 6 жовтня у Бєлгороді частково зникло електропостачання після чергової атаки на місцеву ТЕЦ "Луч". Місцеві Telegram-канали повідомляють, що нібито було "зафіксовано прильоти ракет", а перед цим влада регіону оголошувала ракетну небезпеку.
Очевидці пишуть про відключення світла у кількох районах міста. У мережі поширюються відео, на яких видно пожежу на території ТЕЦ, над якою здіймається густий дим.
Наразі офіційної інформації від Сил оборони України щодо цієї події немає.
Нагадаємо, увечері 5 жовтня в російському Бєлгороді прогримів вибух і спалахнула пожежа на місцевій теплоелектростанції "Луч".
Через атаку в обласному центрі та навколишніх районах виникли масштабні перебої з електропостачанням.
За словами місцевої влади, внаслідок нічного обстрілу зафіксовано суттєві пошкодження енергомереж у семи муніципалітетах, без світла залишилися понад 40 тисяч мешканців.
Варто додати, що це вже друга атака за тиждень, після якої Бєлгород опинився в темряві. Попередній удар по ТЕЦ "Луч" стався 28 вересня, тоді масштабні блекаути паралізували електро- та водопостачання в місті.