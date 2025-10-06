Росіяни скаржаться на нову атаку по ТЕЦ у Бєлгороді: у місті частково зникло світло

Так, вдень 6 жовтня у Бєлгороді частково зникло електропостачання після чергової атаки на місцеву ТЕЦ "Луч". Місцеві Telegram-канали повідомляють, що нібито було "зафіксовано прильоти ракет", а перед цим влада регіону оголошувала ракетну небезпеку.

Очевидці пишуть про відключення світла у кількох районах міста. У мережі поширюються відео, на яких видно пожежу на території ТЕЦ, над якою здіймається густий дим.

Наразі офіційної інформації від Сил оборони України щодо цієї події немає.