Росіяни скаржаться на нову атаку по ТЕЦ у Бєлгороді: у місті частково зникло світло

Фото ілюстративне: росіяни скаржаться на нову атаку по ТЕЦ у Бєлгороді (росЗМІ)
Автор: Ірина Глухова

У понеділок, 6 жовтня, у російському Бєлгороді частково зникло світло. Росіяни поскаржились на чергову атаку по ТЕЦ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Так, вдень 6 жовтня у Бєлгороді частково зникло електропостачання після чергової атаки на місцеву ТЕЦ "Луч". Місцеві Telegram-канали повідомляють, що нібито було "зафіксовано прильоти ракет", а перед цим влада регіону оголошувала ракетну небезпеку.

Очевидці пишуть про відключення світла у кількох районах міста. У мережі поширюються відео, на яких видно пожежу на території ТЕЦ, над якою здіймається густий дим.

Наразі офіційної інформації від Сил оборони України щодо цієї події немає.

Удари по Бєлгороду: що відомо

Нагадаємо, увечері 5 жовтня в російському Бєлгороді прогримів вибух і спалахнула пожежа на місцевій теплоелектростанції "Луч".

Через атаку в обласному центрі та навколишніх районах виникли масштабні перебої з електропостачанням.

За словами місцевої влади, внаслідок нічного обстрілу зафіксовано суттєві пошкодження енергомереж у семи муніципалітетах, без світла залишилися понад 40 тисяч мешканців.

Варто додати, що це вже друга атака за тиждень, після якої Бєлгород опинився в темряві. Попередній удар по ТЕЦ "Луч" стався 28 вересня, тоді масштабні блекаути паралізували електро- та водопостачання в місті.

