Россияне жалуются на новую атаку по ТЭЦ в Белгороде: в городе частично пропал свет

Так, днем 6 октября в Белгороде частично исчезло электроснабжение после очередной атаки на местную ТЭЦ "Луч". Местные Telegram-каналы сообщают, что якобы были "зафиксированы прилеты ракет", а перед этим власти региона объявляли ракетную опасность.

Очевидцы пишут об отключении света в нескольких районах города. В сети распространяются видео, на которых видно пожар на территории ТЭЦ, над которой поднимается густой дым.

Сейчас официальной информации от Сил обороны Украины по этому событию нет.