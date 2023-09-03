Росіяни скаржаться на дрон в Курській області. Збили нібито за 4 км від АЕС

За даними російських Telegram-каналів, над містом Курчатов Курської області нібито спрацювала система ППО.

Місцеві жителі повідомляють, що на місці падіння уламків видно пожежу.

Водночас, за даними росіян, відстань від населеного пункту до Курської АЕС близько 4 кілометрів.

Пожежу загасили

Російські Telegram-канали заявляють, що пожежу на місці падіння уламків збитого БПЛА в місті Курчатові вже загасили.

Атаки дронів у Росії

Нагадаємо, що найбільша атака беспілотників на території Росії сталася у ніч проти 30 серпня, коли дрони атакували відразу шість областей РФ. Однією з цілей став аеродром у Пскові, де, за словами представника ГУР Міноборони України Андрія Юсова, було знищено чотири літаки Іл-76. Ще кілька літаків було пошкоджено.

За даними РБК-Україна, операцію було організовано ГУР МО, проте у розвідці офіційно свою причетність чи непричетність поки що не коментували.

Як заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, удари по Пскову говорять про те, що війна все більше переміщається на територію країни-терориста і цей процес необоротний.

Крім того, на невідомі дрони в небі над підмосковним Красногорськом скаржилися і 31 серпня, а також у Москві - в ніч на 31 серпня, коли знову аеропорти призупиняли роботу. Також у Пскові в ніч на 1 вересня лунали вибухи та стрілянина - пізніше місцева влада заявила, що був зафіксований "одиничний невідомий об'єкт", і його намагалися збити.

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