Россияне жалуются на дрон в Курской области. Сбили якобы в 4 км от АЭС

По данным российских Telegram-каналов, над городом Курчатов Курской области якобы сработала система ПВО.

Местные жители сообщают, что на месте падения обломков виден пожар.

В то же время, по данным россиян, расстояние от населенного пункта до Курской АЭС около 4 км.

Пожар потушили

Российские Telegram-каналы заявляют, что пожар на месте падения обломков сбитого БПЛА в городе Курчатове уже был потушен.

Атаки дронов в России

Напомним, что самая большая атака беспилотников на территории России произошла в ночь на 30 августа, когда дроны атаковали сразу шесть областей РФ. Одной из целей стал аэродром в Пскове, где, по словам представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова, были уничтожены четыре самолета Ил-76. Еще несколько самолетов были повреждены.

По данным РБК-Украина, операция была организована ГУР МО, однако в разведке официально свою причастность или непричастность пока не комментировали.

Как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, удары по Пскову говорят о том, что война все больше перемещается на территорию страны-террориста и этот процесс необратим.

Кроме того, на неизвестные дроны в небе над подмосковным Красногорском жаловались и 31 августа, а также в Москве - в ночь на 31 августа, когда снова аэропорты приостанавливали работу. Также в Пскове в ночь на 1 сентября раздавались взрывы и стрельба - позже местные власти заявили, что был зафиксирован "единичный неизвестный объект", и его пытались сбить.

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