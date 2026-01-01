Росіяни скаржаться на атаку дронів на Москву: роботу аеропортів призупинено

Атака на Москву в ніч на 1 січня

Нагадаємо, в ніч із 31 грудня на 1 січня на Москву, згідно з чутками, летіли невідомі безпілотники, через що було закрито один зі столичних аеропортів.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що сили ППО нібито збили дрон, який летів на місто, зазначивши, що на місці падіння уламків працюють екстрені служби.

Паралельно пабліки писали про наліт дронів і закриття аеропорту "Домодєдово".

Водночас у ніч на 1 січня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів окупантів.

У Краснодарському краї було уражено нафтопереробний завод "Ільський" - зафіксовано влучання ударних дронів і пожежу на території підприємства.

Також був "приліт" по установці підготовки нафти "Альметьєвська" в Республіці Татарстан.

Крім того, ударів було завдано по цілях противника в Донецькій області. У районі Донецька уражено склад зберігання "Шахедів", поблизу населеного пункту Шевченко - зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2", у районі Іловайська - склад паливно-мастильних матеріалів 51 армії РФ, а під Авдіївкою - командно-спостережний пункт штурмового загону 68 танкового полку.