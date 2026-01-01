Россияне жалуются на атаку дронов на Москву: работа аэропортов приостановлена

В России заявляют о якобы атаке неизвестных беспилотников на Москву. На этом фоне нарушена работа аэропортов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Лента.ру" и мэра Москвы Сергея Собянина в Telegram.
Собянин уже в течение нескольких часов отчитывался о том, что российская противовоздушная оборона якобы сбивает беспилотники, которые летят на Москву. Он насчитал уже 21 "сбитый" дрон.
Мэр уточнил, что на "месте падения обломков" работают специалисты экстренных служб.
При этом российские СМИ пишут, что более 60 рейсов в аэропортах Москвы были задержаны.
Также уточняется, что режим "Ковер" вводили над "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковским".
В сети появилась информация о том, что некоторые россияне уже шесть часов не могут вылететь из аэропорта "Шереметьево".
Напомним, в ночь с 31 декабря на 1 января на Москву, согласно слухам, летели неизвестные беспилотники, из-за чего был закрыт один из столичных аэропортов.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО якобы сбили дрон, летевший на город, отметив, что на месте падения обломков работают экстренные службы.
Параллельно паблики писали о налете дронов и закрытии аэропорта "Домодедово".
При этом в ночь на 1 января Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов оккупантов.
В Краснодарском крае был поражен нефтеперерабатывающий завод "Ильский" - зафиксированы попадания ударных дронов и пожар на территории предприятия.
Также был "прилет" по установке подготовки нефти "Альметьевская" в Республике Татарстан.
Кроме того, удары были нанесены по целям противника в Донецкой области. В районе Донецка поражен склад хранения "Шахедов", вблизи населенного пункта Шевченко - зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2", в районе Иловайска - склад горюче-смазочных материалов 51 армии РФ, а под Авдеевкой - командно-наблюдательный пункт штурмового отряда 68 танкового полка.