Россияне жалуются на атаку дронов на Москву: работа аэропортов приостановлена

Собянин уже в течение нескольких часов отчитывался о том, что российская противовоздушная оборона якобы сбивает беспилотники, которые летят на Москву. Он насчитал уже 21 "сбитый" дрон.

Мэр уточнил, что на "месте падения обломков" работают специалисты экстренных служб.

При этом российские СМИ пишут, что более 60 рейсов в аэропортах Москвы были задержаны.

Также уточняется, что режим "Ковер" вводили над "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковским".

В сети появилась информация о том, что некоторые россияне уже шесть часов не могут вылететь из аэропорта "Шереметьево".