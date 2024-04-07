Росіяни систематично застосовують хімічну зброю проти ЗСУ, - The Telegraph

Російська Федерація влаштовує незаконні хімічні газові атаки проти військовослужбовців Збройних сил України. За останні місяці ця практика стала систематичною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
За словами українських військових, вони регулярно зазнають атак із невеликих безпілотників, які скидають сльозогінний газ та інші хімічні речовини.
Використання таких речовин, відомих як CS (іритант 2-Хлоробензальмалононітрил), заборонено під час війни відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї.
Москву вперше звинуватили у застосуванні хімічної зброї під час безпілотної атаки на Маріупольський порт на початковому етапі вторгнення у лютому 2022 року.
Старший лейтенант Слава, підрозділ якого дислокується біля міста Лиман у Донецькій області, розповів, що деякі українські підрозділи в його районі зазнають "майже щоденних" газових атак.
Газову гранату CS надала виданню для перевірки Ребека Мачіоровскі, - американський військовий медик і кваліфікована медсестра, яка служить у Збройних силах України. Мачіоровскі регулярно викликають для надання медичної допомоги українським солдатам в трьох бригадах, з якими вона працює в Донецькій області. За її словами, росіяни систематично атакують українські Сили оборони хімічною зброєю.
Граната була знайдена солдатами 53-ї механізованої бригади, одного з підрозділів, з яким вона працює.
"Мої хлопці знайшли її під час обстрілу, адже ніхто не вірив, що їх атакують із застосуванням хімічної зброї", - розповіла Маціоровскі.
Ігор, командир української розвідувальної групи, що дислокується поблизу прифронтового міста Часів Яр у Донецькій області, розповів: "Майже на кожну позицію на нашій ділянці фронту скидали по одній-дві газові гранати на день".
За його словами, багато українських військових зараз перебувають в окопах і укріплених районах під землею, тож росіянам важко атакувати зі звичайної артилерії або безпілотників, що випускають ракети.
"Єдине, що вони можуть зробити, - це успішно атакувати. Єдиний спосіб для них успішно атакувати нас - це газ", - сказав Ігор.
У 2022 році тогочасний міністр технологій Великої Британії Кріс Філп попередив, що Росія може очікувати "різко посиленої реакції" з боку Заходу, якщо Володимир Путін застосує хімічну зброю в Україні.
Філп також звинуватив Кремль у поширенні дезінформації в Інтернеті з метою створення неправдивого наративу про те, що Україна готується застосувати хімічну зброю, щоб Росія могла реалізувати власну хімічну атаку.
За останні місяці російські загарбники почали частіше використовувати небезпечні хімічні речовини на фронті. За даними Управління стратегічних комунікацій Генштабу ЗСУ, лише за останній місяць Україна зафіксувала майже 400 таких випадків. Використання таких небезпечних хімічних речовин стало системним.
Так, лише за добу 10 березня ворог застосував хімічну зброю 15 разів. А 3 березня окупанти дев'ять разів скидали хімічну зброю на позиції Сил оборони.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.