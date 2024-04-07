Россияне систематически применяют химическое оружие против ВСУ, - The Telegraph

Российская Федерация устраивает незаконные химические газовые атаки против военнослужащих Вооруженных сил Украины. За последние месяцы эта практика стала систематической.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
По словам украинских военных, они регулярно подвергаются атакам с небольших беспилотников, которые сбрасывают слезоточивый газ и другие химические вещества.
Использование таких веществ, известных как CS (иритант 2-Хлоробензальмалононитрил), запрещено во время войны в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия.
Москву впервые обвинили в применении химического оружия во время беспилотной атаки на Мариупольский порт на начальном этапе вторжения в феврале 2022 года.
Старший лейтенант Слава, подразделение которого дислоцируется вблизи города Лиман в Донецкой области, рассказал, что некоторые украинские подразделения в его районе подвергаются "почти ежедневным" газовым атакам.
Газовую гранату CS предоставила изданию для проверки Ребекка Мачиоровски, - американский военный медик и квалифицированная медсестра, которая служит в Вооруженных силах Украины. Мачиоровски регулярно вызывают для оказания медицинской помощи украинским солдатам в трех бригадах, с которыми она работает в Донецкой области. По ее словам, россияне систематически атакуют украинские Силы обороны химическим оружием.
Граната была найдена солдатами 53-й механизированной бригады, одного из подразделений, с которым она работает.
"Мои ребята нашли ее во время обстрела, ведь никто не верил, что их атакуют с применением химического оружия", - рассказала Мациоровски.
Игорь, командир украинской разведывательной группы, которая дислоцируется вблизи прифронтового города Часов Яр в Донецкой области, рассказал: "Почти на каждую позицию на нашем участке фронта сбрасывали по одной-две газовые гранаты в день".
По его словам, многие украинские военные сейчас находятся в окопах и укрепленных районах под землей, поэтому россиянам трудно атаковать из обычной артиллерии или ракетами с беспилотников.
"Единственное, что они могут сделать, - это успешно атаковать. Единственный способ для них успешно атаковать нас - это газ", - сказал Игорь.
В 2022 году тогдашний министр технологий Великобритании Крис Филп предупредил, что Россия может ожидать "резко усиленной реакции" со стороны Запада, если Владимир Путин применит химическое оружие в Украине.
Филп также обвинил Кремль в распространении дезинформации в Интернете с целью создания ложного нарратива о том, что Украина готовится применить химическое оружие, чтобы Россия могла реализовать собственную химическую атаку.
За последние месяцы российские захватчики стали чаще использовать опасные химические вещества на фронте. По данным Управления стратегических коммуникаций Генштаба ВСУ, только за последний месяц Украина зафиксировала почти 400 таких случаев. Использование таких опасных химических веществ стало системным.
Так, только за сутки 10 марта враг применил химическое оружие 15 раз. А 3 марта оккупанты девять раз сбрасывали химическое оружие на позиции Сил обороны.
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