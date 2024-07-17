Росіяни шукають спосіб протидії атакам українських безпілотників, - ISW

Зазначається, що атаки українських безпілотників у глибині Росії продовжують тиснути на систему протиповітряної оборони агресора та змушують російське військове командування пріоритетно розподіляти обмежені засоби протиповітряної оборони для прикриття важливих об'єктів.

Голова московського Центру аналізу стратегій і технологій, член цивільної консультативної ради при Міністерстві оборони РФ Руслан Пухов 16 липня заявив, що таке "осередкове" покриття ППО (статичне покриття однієї цілі) не має сенсу в масштабах, адже дозволяє українським безпілотникам обходити російське покриття ППО і завдавати удари з неприкритих напрямків.

"Російським військовим, очевидно, не вистачає звичайних систем ППО для захисту всіх критично важливих об'єктів на заході Росії, і вони навіть намагаються прикрити важливі потенційні цілі в районах, які, як повідомляється, добре захищені", - констатують аналітики ISW.

Крім того, Пухов закликав російських військових запровадити інноваційний децентралізований підхід до захисту об'єктів країни від українських безпілотників і попередив, що дрони надалі будуть проникати вглиб Росії.

У звіті ISW зазначається, що в березні 2024 року російські військові почали формувати мобільні вогневі децентралізовані групи, які Повітряні сили України успішно розгорнули для захисту від ударів російських безпілотників Shahed-136/131. Однак ці групи досі не розгонуті в необхідному масштабі для достатнього захисту критично важливих об'єктів у західній частині Росії.

"Постійний тиск на російську систему протиповітряної оборони призвів до того, що окремі регіональні органи влади прямо заявили про неможливість російських компаній та місцевих органів влади покладатися на російську протиповітряну оборону федерального рівня. Їм пропонується забезпечити власні можливості протидії безпілотникам", - констатують в Інституті вивчення війни.

Зокрема, йдеться у звіті, Пухов запропонував російським військовим розгорнути парк легких літаків для перехоплення українських безпілотників. Однак він зазначив, що такі заходи ускладнює недостатній рівень виробництва легких літаків у Росії.