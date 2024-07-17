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Россияне ищут способ противодействия атакам украинских беспилотников, - ISW

Фото: россияне ищут децентрализованный подход к защите от атак украинских БПЛА (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Военные агрессора пытаются разработать системный подход для результативного отражения украинских беспилотников, которые регулярно атакуют территорию России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что атаки украинских беспилотников в глубине России продолжают давить на систему противовоздушной обороны агрессора и заставляют российское военное командование приоритетно распределять ограниченные средства противовоздушной обороны для прикрытия важных объектов.

Глава московского Центра анализа стратегий и технологий, член гражданского консультативного совета при Министерстве обороны РФ Руслан Пухов 16 июля заявил, что такое "очаговое" покрытие ПВО (статическое покрытие одной цели) не имеет смысла в масштабах, так как позволяет украинским беспилотникам обходить российское покрытие ПВО и наносить удары с неприкрытых направлений.

"Российским военным, очевидно, не хватает обычных систем ПВО для защиты всех критически важных объектов на западе России, и они даже пытаются прикрыть важные потенциальные цели в районах, которые, как сообщается, хорошо защищены", - констатируют аналитики ISW.

Кроме того, Пухов призвал российских военных ввести инновационный децентрализованный подход к защите объектов страны от украинских беспилотников и предупредил, что дроны и в дальнейшем будут проникать вглубь России.

В отчете ISW отмечается, что в марте 2024 года российские военные начали формировать мобильные огневые децентрализованные группы, которые Воздушные силы Украины успешно развернули для защиты от ударов российских беспилотников Shahed-136/131. Однако эти группы до сих пор не развернуты в необходимом масштабе для достаточной защиты критически важных объектов в западной части России.

"Постоянное давление на российскую систему противовоздушной обороны привело к тому, что отдельные региональные органы власти прямо заявили о невозможности российских компаний и местных органов власти полагаться на российскую противовоздушную оборону федерального уровня. Им предлагается обеспечить собственные возможности противодействия беспилотникам", - констатируют в Институте изучения войны.

В частности, говорится в отчете, Пухов предложил российским военным развернуть парк легких самолетов для перехвата украинских беспилотников. В то же время, он отметил, что эти меры затрудняет недостаточный уровень производства легких самолетов в России.

Атаки на территории РФ

За последние несколько месяцев Воздушные силы ВСУ регулярно атакуют объекты критической инфраструктуры, нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы на территории России.

Так, в ночь на 16 июля дроны атаковали завод низковольтных аппаратов в поселке Коренёво Курской области.

Всего в течение ночи бесплилотники атаковали 4 области РФ и временно оккупированный Крым.

Тем временем, по данным спутниковых снимков, российская армия разместила не менее семи зенитно-ракетных комплексов средней дальности "Панцирь-С1" вокруг резиденции диктатора Владимира Путина в городе Валдай Ленинградской области.

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Война России против Украины