У РФ звітують про "відбиття" атаки дронів у 4 областях і над Кримом

Минулої ночі кілька областей Російської Федерації та окупований Крим атакували ударні безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноброни Росії.

Зазначається, що над територією РФ збито 12 ударних дронів та ще один безпілотник знищено біля Кримського півострова:

Нагадаємо, в ніч проти 16 липня у Курській області через атаку безпілотників сталася пожежа на заводі.

Також вночі пролунали гучні вибухи у тимчасово окупованому Маріуполі та Маріупольському районі.

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