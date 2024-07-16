У РФ звітують про "відбиття" атаки дронів у 4 областях і над Кримом
Фото: територію РФ та узбережжя Криму атакували ударні дрони (Getty Images)
Минулої ночі кілька областей Російської Федерації та окупований Крим атакували ударні безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноброни Росії.
Зазначається, що над територією РФ збито 12 ударних дронів та ще один безпілотник знищено біля Кримського півострова:
- над територією Ростовської області збито дев'ять дронів;
- над територією Бєлгородської області ліквідовано один БПЛА;
- над територією Курської області збито один безпілотник;
- над територією Воронезької області знищено один БПЛА;
- над акваторією Чорного моря біля західного узбережжя Кримського півострова ліквідовано один БПЛА.
Нагадаємо, в ніч проти 16 липня у Курській області через атаку безпілотників сталася пожежа на заводі.
Також вночі пролунали гучні вибухи у тимчасово окупованому Маріуполі та Маріупольському районі.
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