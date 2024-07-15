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Біля резиденції Путіна на Валдаї помітили ЗРК "Панцир-С1": супутникові знімки

Понеділок 15 липня 2024 21:43
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Біля резиденції Путіна на Валдаї помітили ЗРК "Панцир-С1": супутникові знімки Фото: російський диктатор Володимир Путін (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Журналісти російської служби Радіо Свобода знайшли систему протиповітряної оборони "Панцир-С1", яка розташована поруч із резиденцією росыйського диктатора Володимира Путіна на Валдаї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Радіо Свободи".

Зазначається, що ЗРК розташована в лісі на острові Горобиновий, що за 3,7 кілометра від валдайської "дачі" російського диктатора.

Зокрема, вежу зі встановленим на ній ЗРК видно на оновлених супутникових знімках Google, які було зроблено 6 травня цього року.

З історії знімків за минулі місяці на сервісі Planet.com слідує, що цю позицію ППО біля валдайської резиденції Путіна було споруджено у березні 2024 року.

Фото: супутникові знімки дачі Путіна (t.me/radiosvoboda)

Нагадаємо, що на початку цього року повідомлялось про те, під час атаки по нафтобазі в Санкт-Петербурзі один із безпілотників пролітав над резиденцією російського диктатора Володимира Путіна. Мова йшла про його палац на Валдаї.

Також після однієї з атак дронів на Моску там почали встановлювати "Панцир-С1" на даху адмінбудівель, у тому числі Мініборони РФ.

Окрім того, ще один "Панцир" було виявлено за 2,5 кілометра від дачі колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

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