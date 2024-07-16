У Курській області палає завод через атаку дронів

У російському селищі Корєньово Курської області сталася пожежа на заводі через атаку безпілотників у ніч проти 16 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Курської області Олексія Смірнова та місцеві пабліки.

Курські Telegram-канали пишуть про сильний вибух у Корєньово, а займання на заводі сталося нібито через скид з беспілотника.

Також в мережі зазначають, що пожежа на підприємстві низьковольтної апаратури сягає площі 400 "квадратів".

Зауважимо, що місцевий губернатор заявив про те, що цієї ночі "український коптер скинув вибуховий пристрій на територію заводу низьковольтних апаратів у Корєньово".

"Ніхто із працівників не постраждав. Займання в одному з технологічних цехів гасять пожежні розрахунки із двох районів", - йдеться в публікації російського чиновника у Telegram.

Пожежа на заводі у Корєньово Курської області (фото: t.me/gubernator_46)

Атаки дронів у Курській області

Зауважимо, що перед тим ввечері 15 липня він розповідав, що вранці у понеділок над регіоном нібито були збиті 3 безпілотники літакового типу. А потім додав, що стрілецькою зброєю та засобами радіоелектронної боротьби "у прикордонних районах протягом дня ліквідовано та знешкоджено 5 українських дронів".

"Скидання з українських коптерів та атаки дронів-камікадзе відмічені поблизу селища Корєньово, сіл Гордіївка та Обухівка Корєньовського району, селищ Глушково та Тьоткіне, села Неонілівка та хутора Отруба Глушківського району, села Миколаєво-Дарьїно, села Миколаєво-Дарьїно району", - розповів Смірнов.

Губернатор додав, що обійшлося "без постраждалих".

Нагадаємо, раніше, 14 липня, Курську область нібито атакували дрони, й у місті Суджа розпочалася пожежа на телевізійній вежі.