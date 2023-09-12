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Росіяни шукають слабкі місця в українській обороні в Луганській області: де фокусують увагу

Ілюстративне фото: росіяни шукають слабкі місця в українській обороні в Луганській області (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові переключили свої зусилля на район Новоселівки Луганської області. Вони намагаються знайти слабке місце в обороні українських бійців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що на східному напрямку дуже динамічна ситуація. Лише за минулу добу там відбулось 24 боєзіткнення з ворогом. Росіяни понад 1200 разів били по українських позиціях.

На Лимано-Купʼянському напрямку наші бійці знищили 63 загарбників, 5 вантажівок, 1 міномет, 1 позашляховик та станцію перешкод "Стриж-3".

За словами Євлаша, росіяни продовжують шукати слабкі місця в українській обороні та переключились на Новоселівський напрямок. Там за минулу добу окупанти завдали 117 ударів з артилерії. Вони також використовували танки, гранатомети, міномети та авіацію.

Тим часом загарбники продовжують контратакувати на північ від Бахмута, намагаючись відбити втрачені позиції, але марно.

Водночас на південному напрямку ЗСУ продовжують наступальну операцію. Зокрема, воїни мають успіхи поблизу Бахмуту, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Навколо Бахмута росіяни завдали майже 600 ударів з артилерії, 2 авіаудари та 8 боєзіткнень.

Українські бійці знищили 220 загарбників та різну техніку, як танки, автомобілі, бронетехніку та три польових склади з боєприпасами.

Ситуація на фронті

У Генштабі повідомляли, що українські військові продовжують рух на Мелітопольському напрямку. Вони мають успіхи південніше та південно-східніше Роботиного Запорізької області.

ЗСУ також продовжують наступальні дії південніше Бахмута і стримують ворожий наступ на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Тим часом загарбники стягують резерви на фронт для уникнення прориву своєї оборони.

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