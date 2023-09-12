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Росіяни стягують резерви на фронт, щоб уникнути прориву своєї оборони

Вівторок 12 вересня 2023 14:01
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Росіяни стягують резерви на фронт, щоб уникнути прориву своєї оборони Ілюстративне фото: росіяни стягують резерви на фронт, щоб уникнути прориву своєї оборони (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти стягують резерви на фронт для недопущення прориву своєї оборони українськими захисниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.

Зазначається, що окупанти перегруповують війська між операційними напрямками та перекидають на фронт резерви із глибини території Росії. Вони це роблять для того, аби уникнути прориву лінії свого захисту.

При цьому загарбники збільшили інтенсивність застосування керованих авіаційних бомб, баражуючих боєприпасів "Ланцет" та ударних дронів Shahed.

Ситуація на фронті

ЗСУ продовжують рух на Мелітопольському напрямку. Вони мають успіхи південніше та південно-східніше Роботиного Запорізької області.

Українські військові також продовжують вести наступальні дії південніше Бахмута, вони закріплюються на досягнутих рубежах.

До того ж, наші захисники стримують ворожий наступ на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Окрім цього, в ISW повідомляли, що за останню добу українські воїни просунулися щонайменше за чотирма напрямками - під Бахмутом, Опитним, а також у Запорізькій області та на її кордоні з Донецькою.

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