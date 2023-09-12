Россияне ищут слабые места в украинской обороне в Луганской области: где фокусируют внимание

Он отметил, что на восточном направлении очень динамичная ситуация. Только за прошедшие сутки там произошло 24 боестолкновения с врагом. Россияне более 1200 раз били по украинским позициям.

На Лимано-Купянском направлении наши бойцы уничтожили 63 захватчика, 5 грузовиков, 1 миномет, 1 внедорожник и станцию помех "Стриж-3".

По словам Евлаша, россияне продолжают искать слабые места в украинской обороне и переключились на Новоселовское направление. Там за прошедшие сутки оккупанты нанесли 117 ударов с артиллерии. Они также использовали танки, гранатометы, минометы и авиацию.

Тем временем захватчики продолжают контратаковать к северу от Бахмута, пытаясь отразить утраченные позиции, но напрасно.

В то же время, на южном направлении ВСУ продолжают наступательную операцию. В частности, воины имеют успехи вблизи Бахмута, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

Вокруг Бахмута россияне нанесли почти 600 ударов с артиллерии, 2 авиаудара и 8 боеприкосновений.

Украинские бойцы уничтожили 220 захватчиков и разную технику, как танки, автомобили, бронетехнику и три полевых склада с боеприпасами.

Ситуация на фронте

В Генштабе сообщали, что украинские военные продолжают движение на Мелитопольском направлении. Они преуспевают южнее и юго-восточнее Работино Запорожской области.

ВСУ также продолжают наступательные действия к югу от Бахмута и сдерживают вражеское наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Тем временем захватчики перекидывают резервы на фронт во избежание прорыва своей обороны.

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