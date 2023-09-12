У ЗСУ успіхи на двох напрямках в районі Роботиного, - Генштаб

Українські військові продовжують рух на Мелітопольському напрямку. Мають успіхи південніше та південно-східніше Роботиного Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

"Українські воїни мужньо тримають оборону, відбивши понад 10 атак в районах Роботине та Новоданилівки Запорізької області. Мали успіх у районі південніше та південно-східніше Роботиного. Закріплюються на досягнутих рубежах", - зазначив він.

У ЗСУ успіхи на двох напрямках у районі Роботиного Запорізької області (deepstatemap.live)

Мелітопольський напрямок

Описуючи ситуацію більш детально, спікер додав, що на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію. Завдають російським окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці.

"Ворог систематично намагається відновити свої знищені підрозділи. А ті продовжують численні штурмові дії на позиціях наших військ", - констатував Ковальов.

Бахмутський напрямок

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Закріплюються на досягнутих рубежах.

"Тут противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоселівського Луганської області, Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області", - розповів представник Генштабу.

Лиманський та Куп'янський напрямки

Тут тривають важкі бої. Минулої доби відбулося 30 бойових зіткнень.

Авдіївський та Мар'їнський напрямки

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Кераміка, Авдіївка, Мар'їнка Донецької області.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, минулої доби на фронті сталося 30 бойових зіткнень. ЗСУ знищили 2 артилерійські засоби, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 1 пункт управління та 1 склад боєприпасів противника. Зокрема, як повідомляє Інститут вивчення війни, за останню добу ЗСУ просунулися щонайменше за чотирма напрямками - під Бахмутом, Досвідченим, а також у Запорізькій області та на її кордоні з Донецькою.