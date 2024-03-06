Росіяни шукають донощиків на окупованих територіях, - ЦНС

Задля цього вони обіцяють винагороду тим, хто повідомляє в Російську визвольну армію про українців, які реєструють рух російської техніки. Однак ворог ігнорує той факт, що є лише тимчасовим окупантом, і більшість українців продовжує повідомляти про їхнє розташування.

"Незважаючи на глушіння зв'язку, рейди та спроби підкупу, росіяни не зможуть сховатися на нашій землі. Завдяки інформації та сучасній зброї, окупанти зустрінуть на Україні лише смерть", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ЦНС закликає українців на тимчасово окупованих територіях і надалі повідомляти про рух ворога через Telegram-бот.