Россияне ищут доносчиков на оккупированных территориях, - ЦНС

Россияне на временно оккупированных территориях пытаются найти украинцев, предоставляющих информацию Силам обороны Украины о дислокации и перемещении армии РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Центра Национального Сопротивления.
Для этого они обещают вознаграждение тем, кто сообщает в Российскую освободительную армию об украинцах, регистрирующих движение российской техники. Однако враг игнорирует тот факт, что является лишь временным оккупантом и большинство украинцев продолжает сообщать об их расположении.
"Несмотря на глушение связи, рейды и попытки подкупа, россияне не смогут укрыться на нашей земле. Благодаря информации и современному оружию, оккупанты встретят на Украине только смерть", - говорится в сообщении.
Кроме того, ЦНС призывает украинцев на временно оккупированных территориях и дальше сообщать о движении врага через Telegram-бот .
Напомним, представители российских оккупационных администраций в Украине принимают необходимые меры для уменьшения негативных последствий агрессии РФ во время так называемых выборов . По информации украинского подполья, российское руководство требует от представителей РОА обеспечить максимальную поддержку Путину среди местной молодежи, не допуская показателя поддержки ниже 72%.
Сейчас на оккупированных территориях активно распространяются нарративы, содержащие обезображенную информацию об Украине и намерения стран Запада уменьшить российское влияние на международной арене.
Центр национального сопротивления призывает государственных служащих РФ отказаться от своих обязанностей и покинуть территорию Украины во избежание уголовной ответственности или гибели.
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