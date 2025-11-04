Росіяни штурмують малими групами, в другому ешелоні війська КНДР, - угруповання "Курськ"

За словами Невідомого, українські військові продовжують утримувати деякі позиції на території РФ - в Курській області. Напрямок доволі активний попри зменшення штурмових дій росіянами.

Від ідеї створити "буферну зону" окупанти не відмовилися - але СОУ зривають їхні наміри. Останнім часом росіяни діють малими штурмовими групами по 2-4 солдати, які знищуються. Важку техніку ворог не застосовує.

Натомість росіяни активно застосовують керовані авіабомби (КАБ). В середньому окупанти завдають по 15 авіаударів КАБами щоденно.

Також росіяни активно використовують дрони - тут є протидія у вигляді систем РЕБ та дронів-перехоплювачів. Тільки за вересень та жовтень в Сумській області було знищено:

218 БПЛА "Шахед";

122 БПЛА "Італмас";

792 БПЛА "Молнія";

110 БПЛА "Ланцет".

При цьому, за словами Невідомого, найманці з КНДР, які присутні в Курській області, кордон не переходять. Вони перебувають в другому ешелоні окупаційних російських військ - охороняють Курщину.

При цьому північнокорейські найманці надають допомогу росіянам, використовуючи дрони. Таким чином їхні "дроноводи" набувають необхідного досвіду для війни.