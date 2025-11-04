Росіяни штурмують малими групами, в другому ешелоні війська КНДР, - угруповання "Курськ"

Росіяни зменшили кількість штурмів у зоні відповідальності угруповання Сил оборони України "Курськ". Вони відправляють штурмові групи по 2-4 солдати. Найманці з КНДР не переходять кордон України та перебувають в другому ешелоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера угруповання "Курськ" Олександра Невідомого.
За словами Невідомого, українські військові продовжують утримувати деякі позиції на території РФ - в Курській області. Напрямок доволі активний попри зменшення штурмових дій росіянами.
Від ідеї створити "буферну зону" окупанти не відмовилися - але СОУ зривають їхні наміри. Останнім часом росіяни діють малими штурмовими групами по 2-4 солдати, які знищуються. Важку техніку ворог не застосовує.
Натомість росіяни активно застосовують керовані авіабомби (КАБ). В середньому окупанти завдають по 15 авіаударів КАБами щоденно.
Також росіяни активно використовують дрони - тут є протидія у вигляді систем РЕБ та дронів-перехоплювачів. Тільки за вересень та жовтень в Сумській області було знищено:
При цьому, за словами Невідомого, найманці з КНДР, які присутні в Курській області, кордон не переходять. Вони перебувають в другому ешелоні окупаційних російських військ - охороняють Курщину.
При цьому північнокорейські найманці надають допомогу росіянам, використовуючи дрони. Таким чином їхні "дроноводи" набувають необхідного досвіду для війни.
Зазначимо, що Росія досі може воювати тільки завдяки підтримці з боку союзних диктаторських та автократичних режимів. Наприклад, КНДР передала росіянам понад 12 млн артилерійських снарядів. Також КНДР постачає артилерію, РСЗВ та інше військове спорядження.
Окрім цього, тисячі найманців з КНДР були ліквідовані Силами оборони України під час боїв за Курську область. За даними керівника ГУР МО Кирила Буданова, російські окупанти давно б програли війну, якби їх не підтримували КНДР та інші союзники Кремля.
Зазначимо, наприкінці жовтня британська розвідка повідомила, що північнокорейські найманці помічені в прямій підтримці наступальних операцій Росії проти України. Вони допомагають завдавати ударів по Сумській області. Таким чином, британці підтвердили дані Генерального штабу України.