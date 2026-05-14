Росіяни штурмують Куп'янськ із півночі, але їхній натиск слабшає, - Трегубов

Що відбувається під Куп'янськом

Ворог намагається пробитися до міста через Голубівку. Проте наразі це не дає того ефекту, на який розраховували росіяни.

"Вони намагаються продавити місто з півночі, тиснути на нього через Голубівку, просто тепер з меншою ефективністю, ніж вони могли сподіватися до цього. Ситуація в цьому плані залишається сталою, просто ефективність падає", - зазначив Трегубов.

За словами речника, незначні групи російських військових досі перебувають безпосередньо у Куп'янську. Тиск на місто з півночі продовжується.

Трегубов пояснив, чому ворог продовжує переміщати війська, навіть без реального результату.

"Вони визначили собі в обіцянках, доповідях, що є просування на певному напрямку, і якщо його навіть насправді немає, просто намагаються його демонструвати, хоча б переміщенням військ", - сказав він.

Така ситуація, за словами Трегубова, характерна не лише для Куп'янська, а й для всього Харківського регіону.

Він зазначив, що російські карти та заяви часто не збігаються з реальністю на Лиманському, Куп'янському та Південно-Слобожанському напрямках.