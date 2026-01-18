ua en ru
Росіяни штурмують на декількох напрямках: Генштаб показав карти боїв

Неділя 18 січня 2026 08:18
Росіяни штурмують на декількох напрямках: Генштаб показав карти боїв Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Протягом минулої доби, 17 січня, на фронті відбулося 133 бойових зіткнення. Російські окупанти активно штурмують на декількох напрямках, найбільше - на Покровському та Гуляйпільському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинув 239 керованих авіабомб. Крім цього, було залучено для ураження 8071 дрон-камікадзе та здійснено 3845 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 40 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Рогізне Сумської області; Діброва Дніпропетровської області; Різдвянка, Залізничне, Зелена Діброва, Долинка, Одарівка, Жовта Круча, Гуляйполе, Воздвижівка, Гірке Запорізької області.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу та техніки противника, два пункти управління БпЛА та один командно-спостережний пункт російських загарбників.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав двох авіаударів, скинувши вісім авіабомб, здійснив 79 обстрілів, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню.

Росіяни штурмують на декількох напрямках: Генштаб показав карти боїв

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили вісім атак в районі Вовчанських Хуторів, Вовчанська, Приліпки та в бік Круглого й Чугунівки.

Росіяни штурмують на декількох напрямках: Генштаб показав карти боїв

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік Петропавлівки та Курилівки.

Росіяни штурмують на декількох напрямках: Генштаб показав карти боїв

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах Мирного, Зарічного та у бік населених пунктів Новосергіївка, Ставки, Дробишеве, Лиман.

Росіяни штурмують на декількох напрямках: Генштаб показав карти боїв

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили одну атаку противника у районі Свято-Покровського.

Росіяни штурмують на декількох напрямках: Генштаб показав карти боїв

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Росіяни штурмують на декількох напрямках: Генштаб показав карти боїв

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та у бік Іванопілля, Торського, Іллінівки й Софіївки.

Росіяни штурмують на декількох напрямках: Генштаб показав карти боїв

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Сухецьке, Мирноград, Покровськ, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки й Філії.

Росіяни штурмують на декількох напрямках: Генштаб показав карти боїв

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив шість атак в районах населених пунктів Вишневе, Злагода, Зелений Гай, Соснівка.

Росіяни штурмують на декількох напрямках: Генштаб показав карти боїв

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки росіян в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка та у бік Добропілля, Варварівки й Зеленого.

Росіяни штурмують на декількох напрямках: Генштаб показав карти боїв

На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі Приморського.

Росіяни штурмують на декількох напрямках: Генштаб показав карти боїв

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили одну безрезультатну спробу просунутись вперед у районі Антонівського мосту.

Росіяни штурмують на декількох напрямках: Генштаб показав карти боїв

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 226 420 військових.

Зокрема, минулої доби втрати російських загарбників склали 830 осіб.

Також українські воїни знешкодили п’ять танків, п’ять бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 845 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 105 одиниць автомобільної техніки окупантів.

