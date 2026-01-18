ua en ru
Россияне штурмуют на нескольких направлениях: Генштаб показал карты боев

Воскресенье 18 января 2026 08:18
Россияне штурмуют на нескольких направлениях: Генштаб показал карты боев Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

За прошедшие сутки, 17 января, на фронте произошло 133 боевых столкновения. Российские оккупанты активно штурмуют на нескольких направлениях, больше всего - на Покровском и Гуляйпольском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 90 авиационных ударов, сбросил 239 управляемых авиабомб. Кроме этого, было привлечено для поражения 8071 дрон-камикадзе и осуществлено 3845 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 40 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Рогизное Сумской области; Диброва Днепропетровской области; Рождественка, Железнодорожное, Зеленая Диброва, Долинка, Одаровка, Желтая Круча, Гуляйполе, Воздвижевка, Горькое Запорожской области.

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава и техники противника, два пункта управления БпЛА и один командно-наблюдательный пункт российских захватчиков.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес два авиаудара, сбросив восемь авиабомб, совершил 79 обстрелов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

Россияне штурмуют на нескольких направлениях: Генштаб показал карты боев

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили восемь атак в районе Волчанских Хуторов, Волчанска, Прилепки и в сторону Круглого и Чугуновки.

Россияне штурмуют на нескольких направлениях: Генштаб показал карты боев

На Купянском направлении вчера состоялось шесть атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Куриловки.

Россияне штурмуют на нескольких направлениях: Генштаб показал карты боев

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах Мирного, Заречного и в сторону населенных пунктов Новосергиевка, Ставки, Дробышево, Лиман.

Россияне штурмуют на нескольких направлениях: Генштаб показал карты боев

На Славянском направлении Силы обороны отбили одну атаку противника в районе Свято-Покровского.

Россияне штурмуют на нескольких направлениях: Генштаб показал карты боев

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

Россияне штурмуют на нескольких направлениях: Генштаб показал карты боев

На Константиновском направлении враг совершил 15 атак вблизи населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Иванополья, Торского, Ильиновки и Софиевки.

Россияне штурмуют на нескольких направлениях: Генштаб показал карты боев

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Сухецкое, Мирноград, Покровск, Ровно, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки и Филиала.

Россияне штурмуют на нескольких направлениях: Генштаб показал карты боев

На Александровском направлении противник вчера совершил шесть атак в районах населенных пунктов Вишневое, Злагода, Зеленый Гай, Сосновка.

Россияне штурмуют на нескольких направлениях: Генштаб показал карты боев

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 22 атаки россиян в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе, Дорожнянка и в сторону Доброполья, Варваровки и Зеленого.

Россияне штурмуют на нескольких направлениях: Генштаб показал карты боев

На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение в районе Приморского.

Россияне штурмуют на нескольких направлениях: Генштаб показал карты боев

На Приднепровском направлении оккупанты совершили одну безрезультатную попытку продвинуться вперед в районе Антоновского моста.

Россияне штурмуют на нескольких направлениях: Генштаб показал карты боев

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 226 420 военных.

В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 830 человек.

Также украинские воины обезвредили пять танков, пять боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 845 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 105 единиц автомобильной техники оккупантов.

