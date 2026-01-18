Россияне штурмуют на нескольких направлениях: Генштаб показал карты боев

За прошедшие сутки, 17 января, на фронте произошло 133 боевых столкновения. Российские оккупанты активно штурмуют на нескольких направлениях, больше всего - на Покровском и Гуляйпольском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 90 авиационных ударов, сбросил 239 управляемых авиабомб. Кроме этого, было привлечено для поражения 8071 дрон-камикадзе и осуществлено 3845 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 40 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Рогизное Сумской области; Диброва Днепропетровской области; Рождественка, Железнодорожное, Зеленая Диброва, Долинка, Одаровка, Желтая Круча, Гуляйполе, Воздвижевка, Горькое Запорожской области.

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава и техники противника, два пункта управления БпЛА и один командно-наблюдательный пункт российских захватчиков.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес два авиаудара, сбросив восемь авиабомб, совершил 79 обстрелов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили восемь атак в районе Волчанских Хуторов, Волчанска, Прилепки и в сторону Круглого и Чугуновки.

На Купянском направлении вчера состоялось шесть атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах Мирного, Заречного и в сторону населенных пунктов Новосергиевка, Ставки, Дробышево, Лиман.

На Славянском направлении Силы обороны отбили одну атаку противника в районе Свято-Покровского.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил 15 атак вблизи населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Иванополья, Торского, Ильиновки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Сухецкое, Мирноград, Покровск, Ровно, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки и Филиала.

На Александровском направлении противник вчера совершил шесть атак в районах населенных пунктов Вишневое, Злагода, Зеленый Гай, Сосновка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 22 атаки россиян в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе, Дорожнянка и в сторону Доброполья, Варваровки и Зеленого.

На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение в районе Приморского.

На Приднепровском направлении оккупанты совершили одну безрезультатную попытку продвинуться вперед в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.