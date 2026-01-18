Россияне штурмуют на нескольких направлениях: Генштаб показал карты боев
За прошедшие сутки, 17 января, на фронте произошло 133 боевых столкновения. Российские оккупанты активно штурмуют на нескольких направлениях, больше всего - на Покровском и Гуляйпольском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 90 авиационных ударов, сбросил 239 управляемых авиабомб. Кроме этого, было привлечено для поражения 8071 дрон-камикадзе и осуществлено 3845 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 40 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Рогизное Сумской области; Диброва Днепропетровской области; Рождественка, Железнодорожное, Зеленая Диброва, Долинка, Одаровка, Желтая Круча, Гуляйполе, Воздвижевка, Горькое Запорожской области.
Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава и техники противника, два пункта управления БпЛА и один командно-наблюдательный пункт российских захватчиков.
Ситуация на направлениях
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес два авиаудара, сбросив восемь авиабомб, совершил 79 обстрелов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили восемь атак в районе Волчанских Хуторов, Волчанска, Прилепки и в сторону Круглого и Чугуновки.
На Купянском направлении вчера состоялось шесть атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Куриловки.
На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах Мирного, Заречного и в сторону населенных пунктов Новосергиевка, Ставки, Дробышево, Лиман.
На Славянском направлении Силы обороны отбили одну атаку противника в районе Свято-Покровского.
На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении враг совершил 15 атак вблизи населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Иванополья, Торского, Ильиновки и Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Сухецкое, Мирноград, Покровск, Ровно, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки и Филиала.
На Александровском направлении противник вчера совершил шесть атак в районах населенных пунктов Вишневое, Злагода, Зеленый Гай, Сосновка.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 22 атаки россиян в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе, Дорожнянка и в сторону Доброполья, Варваровки и Зеленого.
На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение в районе Приморского.
На Приднепровском направлении оккупанты совершили одну безрезультатную попытку продвинуться вперед в районе Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери России в войне
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 226 420 военных.
В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 830 человек.
Также украинские воины обезвредили пять танков, пять боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 845 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 105 единиц автомобильной техники оккупантов.