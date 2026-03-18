Росіяни штурмували трасу на Павлоград: чим закінчилась зухвала атака

Українські військові відбили масований штурм окупантів на захід від Покровська - ворог намагався прорватися трасою Е-50 у бік Дніпропетровщини на мотоциклах та автомобілях.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіли воїни 32-ї окремої механізованої Сталевої бригади (32 ОМБр).
Окупанти планували прорватися трасою Е-50 (Покровськ-Павлоград) у напрямку Котлиного. Для цього вони використали 14 мотоциклів та два автомобілі "Нива".
Одночасно вздовж залізничної колії рухалася ворожа піхота - вона намагалася перетнути трасу і зайти в Гришине.
Плани окупантів порушили ударні дрони 32-ї Сталевої бригади - вони перехопили колону ще на підступах.
Після перших прильотів FPV штурмовики запанікували. Тих, хто вцілів після ударів по техніці, добила піхота у стрілецьких боях.
Спроба зайти в Гришине обернулася для ворога повним знищенням - жоден із нападників не вижив.
За результатами одного дня боїв знищено:
Нагадаємо, РБК-Україна раніше писало, що росіяни планували масштабний штурм українських позицій на березень. Президент України Володимир Зеленський розповів, як саме ЗСУ вдалось зірвати наступ.
А Гришине уже давно в полі зору росіян. Вони намагаються взяти його під контроль, проте наші військові не дають планам ворога стати реальністю.