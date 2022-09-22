Росіяни не сховаються. У Білорусі будуть шукати ухилянтів від мобілізації, - ЗМІ

Лукашенківські силовики вишукуватимуть російських ухилянтів, які втекли до Білорусі з Росії після оголошення мобілізації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на білоруське видання "Мая Краіна Беларусь".

"Після оголошення "часткової" мобілізації в РФ росіяни призовних параметрів намагаються залишити країну. Одним із напрямків вони обирають Білорусь. Однак вони забувають, що Білорусь наразі є підконтрольною Росії державою. Диктатори без проблем видають один одному необхідних людей", - пише видання.

Білоруські силовики ще вчора отримали розпорядження вишукувати росіян, які намагаються уникнути мобілізації. Однак, розпорядження наразі діє лише в усній формі.

Силовикам наказано спостерігати за "квартирами на добу", входити в контакт із власниками житла й спостерігати за новими машинами із російськими номерами.