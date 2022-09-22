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Росіяни не сховаються. У Білорусі будуть шукати ухилянтів від мобілізації, - ЗМІ

Фото: Олександр Лукашенко та президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Лукашенківські силовики вишукуватимуть російських ухилянтів, які втекли до Білорусі з Росії після оголошення мобілізації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на білоруське видання "Мая Краіна Беларусь".

"Після оголошення "часткової" мобілізації в РФ росіяни призовних параметрів намагаються залишити країну. Одним із напрямків вони обирають Білорусь. Однак вони забувають, що Білорусь наразі є підконтрольною Росії державою. Диктатори без проблем видають один одному необхідних людей", - пише видання.

Білоруські силовики ще вчора отримали розпорядження вишукувати росіян, які намагаються уникнути мобілізації. Однак, розпорядження наразі діє лише в усній формі.

Силовикам наказано спостерігати за "квартирами на добу", входити в контакт із власниками житла й спостерігати за новими машинами із російськими номерами.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова Кремля Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, Москва готується призвати до 300 тисяч резервістів.

Тим часом у Раді за президента Росії також запропонували розширити список військовозобов'язаних мігрантами, які мають російське громадянство менше 10 років.

Також Михайло Забродський, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони і розвідки, пояснив чому мобілізація в Росії може створити складнощі для наших воїнів.

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Мобілізація в Росії