Россияне не спрячутся. В Беларуси будут искать уклоняющихся от мобилизации, - СМИ

Лукашенковские силовики будут выискивать российских уклонистов, бежавших в Беларусь из России после объявления мобилизации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на белорусское издание "Мая Краіна Беларусь".

"После объявления "частичной" мобилизации в РФ россияне призывных параметров пытаются покинуть страну. Одним из направлений они выбирают Беларусь. Однако они забывают, что Беларусь сейчас является подконтрольной России государством. Диктаторы без проблем выдают друг другу необходимых людей", - пишет издание.

Белорусские силовики еще вчера получили распоряжение выискивать россиян, пытающихся избежать мобилизации. Однако распоряжение пока что действует только в устной форме.

Силовикам приказано наблюдать за "квартирами в сутки", входить в контакт с владельцами жилья и наблюдать за новыми машинами с российскими номерами.