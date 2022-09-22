Забродський пояснив, чим мобілізація в Росії може бути небезпечною для України
Мобілізація в Росії може принести складнощі для наших військових. Окупанти вирішили продовжувати воювати за рахунок числа, а не вміння.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова першого заступника голови комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони і розвідки Михайло Забродський в інтерв'ю для "Укрінформу".
"Найбільш небезпечним для нас і, безумовно, виправданим для противника є лише один, з поки що потенційних, результатів російської часткової мобілізації", - заявив Забродський.
За словами Забродського, застосовуючи на території України додаткові з’єднання та військові частини дозволить Росії реалізувати її улюблений принцип військової стратегії Клаузевіца - концентрацію сил в обраній точці.
Відповідна масованість може дозволити ворогу відсунути на другий план питання щодо мотивації, недбалої підготовки й оснащення військ.
"Імовірні наслідки цього можуть бути надзвичайно руйнівними для ЗС України. Здається, продовження ведення війни російським командуванням планується все ж таки за рахунок числа, а не вміння. Тож цілком доцільним буде вжиття нами превентивних заходів вже сьогодні", - додає Забродський.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова Кремля Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, Москва готується призвати до 300 тисяч резервістів.
Тим часом у Раді за президента Росії також запропонували розширити список військовозобов'язаних мігрантами, які мають російське громадянство менше 10 років.
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