Забродський пояснив, чим мобілізація в Росії може бути небезпечною для України

Мобілізація в Росії може принести складнощі для наших військових. Окупанти вирішили продовжувати воювати за рахунок числа, а не вміння.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова першого заступника голови комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони і розвідки Михайло Забродський в інтерв'ю для "Укрінформу".

"Найбільш небезпечним для нас і, безумовно, виправданим для противника є лише один, з поки що потенційних, результатів російської часткової мобілізації", - заявив Забродський.

За словами Забродського, застосовуючи на території України додаткові з’єднання та військові частини дозволить Росії реалізувати її улюблений принцип військової стратегії Клаузевіца - концентрацію сил в обраній точці.

Відповідна масованість може дозволити ворогу відсунути на другий план питання щодо мотивації, недбалої підготовки й оснащення військ.

"Імовірні наслідки цього можуть бути надзвичайно руйнівними для ЗС України. Здається, продовження ведення війни російським командуванням планується все ж таки за рахунок числа, а не вміння. Тож цілком доцільним буде вжиття нами превентивних заходів вже сьогодні", - додає Забродський.