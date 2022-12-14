Россияне шантажируют работников ЗАЭС из-за нежелания подписывать контракт: подробности

Российские оккупанты продолжают давить на работников ЗАЭС заставляя их подписывать контракты с фейковыми предприятиями "Росатома".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Энергоатома.

На этот раз россияне придумали новую жалкую сказку о том, что якобы с 1 января 2023 года Энергоатом перестанет начислять работникам зарплату. Также это коснется и тех, кто не может попасть на рабочие места из-за препятствия решистами.

"Эти утверждения - очередная беззастенчивая ложь рашистов! Энергоатом продолжает гарантировать работникам ЗАЭС выплату заработной платы и всех предусмотренных коллективным договором компенсаций", - пишет пресс-служба.

Также отмечается, что с 1 января Энергоатом увеличивает с 20% до 50% надбавку к должностным окладам персонала ЗАЭС, которые и дальше сохраняются верность Украине.