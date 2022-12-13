МАГАТЕ направить постійні місії на всі АЕС в Україні

Міжнародне агентство з атомної енергії найближчим часом збирається направити постійні місії на всі атомні станції в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля .

Шмигаль зустрівся з директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі під час його візитку до Парижа.

"Рафаель Гроссі повідомив, що найближчим часом МАГАТЕ направить технічні постійні місії на всі атомні станції в Україні. Незалежні експерти організації будуть працювати на Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також на Чорнобильській АЕС. Це значно підвищить технічну й технологічну безпеку", - написав він.

За його словами, місії мають убезпечити станції та фіксувати всі можливі спроби зовнішніх впливів, зокрема обстріли з боку росіян.

Шмигаль також підкреслив, що демілітаризація Запорізької АЕС - це пункт №1 мирного плану, який запропонував президент Володимир Зеленський.

Прем'єр міністр та директор МАГАТЕ проговорили кроки, необхідні для демілітаризації ЗАЕС. Шмигаль додав, що потрібно якнайшвидше припинити незаконні дії РФ щодо української станції.

Нагадаємо, нещодавно МАГАТЕ провело місії з ядерної безпеки на Хмельницькій та Рівненській АЕС.

Окрім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна з МАГАТЕ рухаються крок за кроком до встановлення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС.

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