Росіяни "Шахедами" вдарили по об'єктах критичної інфраструктури у Сумській області

Обстріл України 12 листопада

Нагадаємо, у ніч на 12 листопада Росія запустила проти України 110 ударних безпілотників типу Shahed, а також дві ракети. Силам ППО вдалося знищити 46 дронів.

Також сьогодні вдень росіяни атакували Салтівський район Харкова ударним безпілотником. Внаслідок удару постраждали дві жінки.

Пізніше окупанти знову завдали удару по Харкову. Дрон влучив у багатоповерхівку у Слобідському районі. Постраждала одна жінка.

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