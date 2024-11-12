Россияне "Шахедами" ударили по объектам критической инфраструктуры в Сумской области

Обстрел Украины 12 ноября

Напомним, в ночь на 12 ноября Россия запустила против Украины 110 ударных беспилотников типа Shahed, а также две ракеты. Силам ПВО удалось уничтожить 46 дронов.

Также сегодня днем россияне атаковали Салтовский район Харькова ударным беспилотником. В результате удара пострадали две женщины.

Позже оккупанты снова нанесли удар по Харькову. Дрон попал в многоэтажку в Слободском районе. Пострадала одна женщина.

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