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Росія вночі атакувала Україну ракетами та більше ніж сотнею дронів: скільки збила ППО

Вівторок 12 листопада 2024 11:56
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Росія вночі атакувала Україну ракетами та більше ніж сотнею дронів: скільки збила ППО Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 12 листопада Росія запустила проти України 110 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 46 з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Цієї ночі росіяни:

  • завдали удару по Харкову зенітною керованою ракетою С-300, яку випустили із Бєлгородської області Росії;
  • запустили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із Курської області по Чернігівській області;
  • атакували керованими авіаційними бомбами (КАБи) по Сумській та Харківській областях;
  • запустили проти України 110 ударних дронів типу Shahed й безпілотники невстановленого типу із районів російських Курська, Приморсько-Ахтарську та Брянська.

До відбиття повітряної атаки залучались зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 11:00:

  • підтверджено збиття 46 дронів в межах Київської, Житомирської, Сумської, Полтавської та низки інших областей;
  • 60 дронів локаційно втрачено у різних регіонах України;
  • два безпілотники вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі.

Обстріли України

З початком повномасштабного вторгнення обстріли українських міст і сіл з боку російських сил стали постійною загрозою. Противник активно використовує широкий спектр озброєння - від ракет і керованих авіабомб до дронів-камікадзе, спрямованих на удари по критичній інфраструктурі та житлових об’єктах.

Останніми місяцями значно зросла інтенсивність нічних атак із застосуванням безпілотників, що ставить перед Україною нові завдання для захисту від повітряних загроз.

У тому ж числі вчора, 11 листопада, ворог відпрацював тактику пусків ракет з імітацією. Як пояснили в Центрі протидії дезінформації, Росія готова до масованих обстрілів.

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