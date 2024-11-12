Росіяни знову вдарили по Харкову: дрон влучив у багатоповерхівку
Російські терористи вдруге за день, 12 листопада вдарили дроном по Харкову. Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку, є постраждала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова та голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Ще один удар ворожого БПЛА. Тепер у Слобідському районі влучання у багатоквартирний житловий будинок", - повідомив Терехов.
Як розповів Синєгубов, вже відомо про постраждалу 60-річну жінку. Їй на місці надається медична допомога. Є пошкодження 11-поверхового житлового будинку.
Усі відповідні служби виїхали на місце ворожого удару.
Удар по Харкову 12 листопада
Нагадаємо, сьогодні вдень, 12 листопада, росіяни атакували Салтівський район Харкова ударним безпілотником.
Внаслідок удару постраждали дві жінки: 50 та 54 років. Обидві отримали гостру реакцію на стрес та легкі осколкові поранення.
Також було пошкоджено електроопору та скління вікон у двох багатоповерхових будинках.
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