Росіяни знову вдарили по Харкову: дрон влучив у багатоповерхівку

Фото: у Харкові дрон влучив у багатоповерхівку (Getty Images)

Російські терористи вдруге за день, 12 листопада вдарили дроном по Харкову. Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку, є постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова та голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Ще один удар ворожого БПЛА. Тепер у Слобідському районі влучання у багатоквартирний житловий будинок", - повідомив Терехов. Як розповів Синєгубов, вже відомо про постраждалу 60-річну жінку. Їй на місці надається медична допомога. Є пошкодження 11-поверхового житлового будинку. Усі відповідні служби виїхали на місце ворожого удару.