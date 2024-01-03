Майже 200 вибухів за добу. Військові РФ обстріляли Сумську область: є потерпіла
Військові Російської Федерації сьогодні, 3 січня, обстріляли прикордонні території Сумської області. В результаті ворожого удару постраждала цивільна особа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.
"Протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 184 вибухи", - повідомили в адміністрації.
Обстрілів протягом доби зазнали:
- Білопільська,
- Краснопільська,
- Хотінська,
- Юнаківська,
- Миропільська,
- Великописарівська,
- Глухівська,
- Середино-Будська,
- Свеська громади.
По Великописарівській громаді здійснено гранатометний обстріл та артобстріли. В результаті чого було травмовано одну цивільну особу.
Обстріли Сумської області
Зауважимо, що російські окупанти з перших днів повномасштабного вторгнення атакують прикордонні території Сумської області. На території громад, що знаходяться біля кордону нещодавно помітили активізацію ворожих ДРГ.
Ми також повідомляли, що росіяни обстріляли прикордоння Сумської області. В результаті один місцевий отримав поранення.
Раніше загарбники також обстріляли з мінометів місто Середина-Буда в Сумській області. Внаслідок атаки загинув 48-річний чоловік, що перебував на території власного домоволодіння.
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