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Майже 200 вибухів за добу. Військові РФ обстріляли Сумську область: є потерпіла

Сумська область, Середа 03 січня 2024 22:20
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Майже 200 вибухів за добу. Військові РФ обстріляли Сумську область: є потерпіла Фото: Військові РФ обстріляли Сумську область (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

Військові Російської Федерації сьогодні, 3 січня, обстріляли прикордонні території Сумської області. В результаті ворожого удару постраждала цивільна особа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

"Протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 184 вибухи", - повідомили в адміністрації.

Обстрілів протягом доби зазнали:

  • Білопільська,
  • Краснопільська,
  • Хотінська,
  • Юнаківська,
  • Миропільська,
  • Великописарівська,
  • Глухівська,
  • Середино-Будська,
  • Свеська громади.

По Великописарівській громаді здійснено гранатометний обстріл та артобстріли. В результаті чого було травмовано одну цивільну особу.

Обстріли Сумської області

Зауважимо, що російські окупанти з перших днів повномасштабного вторгнення атакують прикордонні території Сумської області. На території громад, що знаходяться біля кордону нещодавно помітили активізацію ворожих ДРГ.

Ми також повідомляли, що росіяни обстріляли прикордоння Сумської області. В результаті один місцевий отримав поранення.

Раніше загарбники також обстріляли з мінометів місто Середина-Буда в Сумській області. Внаслідок атаки загинув 48-річний чоловік, що перебував на території власного домоволодіння.

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