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Россияне "Шахедами" ударили по дому культуры в Сумской области: есть повреждения

Сумская область, Вторник 09 января 2024 20:15
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Россияне "Шахедами" ударили по дому культуры в Сумской области: есть повреждения Архивное фото: Россияне "Шахедами" ударили по дому культуры в Сумской области(Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 9 января, с помощью дронов-камикадзе атаковала дом культуры в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

Отмечается, что россияне ударили по пограничной области сегодня вечером.

"Россияне направили два БпЛА типа "Шахед" в поселок Краснопольской общины", - говорится в заявлении.

В ОВА объяснили, что оккупанты попали в местный дом культуры. Повреждены частные дома, линии электропередач.

"На месте работают все необходимые службы. Информация о пострадавших уточняется", - сообщила администрация.

Обстрелы Сумской области

Заметим, что российские оккупанты с первых дней полномасштабного вторжения атакуют приграничные территории Сумской области.

Также российские оккупанты ударили по городу Кролевец в Сумской области. Это произошло днем 7 января.

До этого россияне обстреляли приграничные территории Сумской области. В результате вражеского удара пострадало гражданское лицо.

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