Россияне в августе увеличили количество ударов КАБами по Украине, - Минобороны

Российские войска в августе усилили атаки управляемыми авиационными бомбами (КАБами) по позициям Сил обороны и прифронтовых населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Отмечается, что в течение августа на всей протяженности фронта сохранялась высокая интенсивность боевых действий. Враг не оставляет попыток дальнейшей реализации своих захватнических планов, продолжает активные боевые действия, пытаясь прорвать линию обороны ВСУ.

По информации Генштаба, в течение месяца было зафиксировано 5 027 боевых столкновений. В частности, в течение суток 28 августа враг атаковал позиции украинских войск более 190 раз.

"РФ игнорирует попытки мирового сообщества по завершению войны против Украины. Зато авиация росармии наращивает воздушный террор. В августе возросло применение врагом авиационных бомб, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции", - сообщили в Минобороны.

Так, за август российская авиация сбросила на позиции Сил обороны и прифронтовые населенные пункты 4 390 КАБов. Это больше, чем в предыдущем месяце (3 786 единиц).

При этом самый высокий показатель использования КАБов в 2025 году все еще приходится на апрель - более 5 000.