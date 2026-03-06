Росіяни рвуться до центру Гришиного, атакуючи з двох напрямків (мапа)

Російські війська намагаються прорватися до центральної частини села Гришине Донецької області. Загарбники одночасно штурмують населений пункт з двох сторін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угруповання військ "Схід" у Facebook.
За даними військових, противник намагається прорватися до центральної частини Гришиного, проводячи одночасні штурмові дії з півночі та півдня.
"Росіяни також намагаються повністю оволодіти Покровськом та Мирноградом. Підрозділи Сил оборони України утримують визначені позиції на північних околицях цих населених пунктів", - йдеться у повідомленні угрупування.
Українські захисники активно протидіють намірам окупантів, проводячи комплексні заходи для стримування штурмів. Сили оборони здійснюють:
У боротьбі з ворогом задіяні підрозділи ударних дронів, артилерія та авіація, які завдають окупантам значних втрат у живій силі та техніці.
Зона відповідальності УВ "Схід" залишається однією з найгарячіших точок фронту. За минулу добу тут зафіксовано найбільші втрати ворога - 347 загарбників.
Також українські сили знищили 1539 безпілотників різних типів та уразили або знищили 121 одиницю іншого озброєння і техніки противника.
Окрему увагу Сили оборони приділяють знищенню операторів російських дронів. За добу було уражено 64 пункти управління БпЛА.
Село Гришине входить до Покровської громади та розташоване менш ніж за 10 кілометрів від Покровська. До початку повномасштабного вторгнення Росії там проживало близько двох тисяч мешканців.
Українські військові вже неодноразово повідомляли про спроби російських підрозділів прорватися до населеного пункту.
Зокрема, наприкінці січня російські війська здійснили механізований штурм села Гришине. Проте Сили оборони України відбили атаку, знищивши ворожу бронетехніку та ліквідувавши окупантів.
А на початку лютого українські військові знищили самохідну артилерійську установку десантників РФ. Це зірвало підготовку штурму росіян на Гришине.
Наразі село залишається однією з ключових цілей російських військ на Покровському напрямку, оскільки його захоплення дозволило б окупантам ускладнити логістику Сил оборони України.