Россияне рвутся к центру Гришино, атакуя с двух направлений (карта)

Российские войска пытаются прорваться к центральной части села Гришино Донецкой области. Захватчики одновременно штурмуют населенный пункт с двух сторон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на группировку войск "Восток" в Facebook.
По данным военных, противник пытается прорваться к центральной части Гришино, проводя одновременные штурмовые действия с севера и юга.
"Россияне также пытаются полностью овладеть Покровском и Мирноградом. Подразделения Сил обороны Украины удерживают определенные позиции на северных окраинах этих населенных пунктов", - говорится в сообщении группировки.
Украинские защитники активно противодействуют намерениям оккупантов, проводя комплексные мероприятия для сдерживания штурмов. Силы обороны осуществляют:
В борьбе с врагом задействованы подразделения ударных дронов, артиллерия и авиация, которые наносят оккупантам значительные потери в живой силе и технике.
Зона ответственности УВ "Восток" остается одной из самых горячих точек фронта. За минувшие сутки здесь зафиксированы наибольшие потери врага - 347 захватчиков.
Также украинские силы уничтожили 1539 беспилотников различных типов и поразили или уничтожили 121 единицу другого вооружения и техники противника.
Особое внимание Силы обороны уделяют уничтожению операторов российских дронов. За сутки было поражено 64 пункта управления БпЛА.
Село Гришино входит в Покровскую громаду и расположено менее чем в 10 километрах от Покровска. До начала полномасштабного вторжения России там проживало около двух тысяч жителей.
Украинские военные уже неоднократно сообщали о попытках российских подразделений прорваться в населенный пункт.
В частности, в конце января российские войска осуществили механизированный штурм села Гришино. Однако Силы обороны Украины отбили атаку, уничтожив вражескую бронетехнику и ликвидировав оккупантов.
А в начале февраля украинские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку десантников РФ. Это сорвало подготовку штурма россиян на Гришино.
Сейчас село остается одной из ключевых целей российских войск на Покровском направлении, поскольку его захват позволил бы оккупантам усложнить логистику Сил обороны Украины.