Росіяни рвуться в Селидове. Що відбувається та чи зможуть ЗСУ втримати місто

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Що відомо про загострення в Селидовому

У ранковому зведенні Генштаб традиційно стримано прокоментував ситуацію на цьому відрізку фронту. Там зазначили, що за минулу добу зі 148 бойових зіткнень, найбільше було на Покровському напрямі поблизу Селидового.

"Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового. Ворог активно задіював для ударів бомбардувальну та штурмову авіацію", - повідомили у Генштабі.

За словами офіцера 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергія Цехоцького, в окупантів є просування в районі Селидового. Він зазначив, що противник постійно намагається пробити українську оборону.

"Подекуди має певний успіх, на жаль. Не будемо казати, де саме", - сказав він вранці в ефірі телемарафону.

Попри те, що путінські війська кинули багато сил, битва за Селидове триває, написав у своєму Telegram-каналі начальник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

"Місцями будуть відео від них з їх прапорами, але станом на зараз битва за місто досі триває", - попередив Коваленко.

Хоча офіційно не підтверджується присутність окупантів в Селидовому, на мапі аналітиків DeepState, майже половина міста позначена червоним кольором.

Фото: згідно з даними DeepState, війська РФ просунулися у Селидовому (deepstatemap)

Про ворожу присутність у Селидовому пишуть українські бійці. Так, молодший сержант, командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов розповів у своєму Тelegram-каналі, що окупанти заходять в місто "цілими взводами".

"Знайомі екіпажі FPV кажуть що роблять по 100+ вильотів за день суто по піхоті ворога, але все одно не справляються з такими потоком. Ворог плідно просочується та проводить розосередження по будинках і підвалах", - написав він.

Що кажуть військові

Як зазначають в Нацгвардії, групи піхоти противника намагаються просочуватися в Селидове зі східних околиць, але українські захисники вибивають їх і не дають закріпитися, встановлювати спостережні чи вогневі позиції.

Речник Національної гвардії Руслан Музичук в коментарі РБК-Україна розповів, що окупанти намагаються просочуватися в Селидове, але Сили оборони тримають оборону, вибиваючи групи піхоти з околиць.

"До цього тижня окупанти намагались більше просуватись по флангах, уникаючи міських боїв. Тоді як вже останні кілька днів вони активізували спроби штурмів на північно-східних та східних околицях міста", - каже Музичук.

За його словами, ворог намагається заявляти про контроль над районами міста.

"Але наші підрозділи проводять роботу, аби контролювати та знищувати піхоту, що намагається просочуватися в околиці і заходити у місто, зокрема з району населеного пункту Михайлівка. А також не дозоляти противнику закріплюватися, встановлювати спостережні і вогневі позиції", - зауважує Музичук.

Він розповів, що лише за минулу добу росіяни атакували Селидове 19 разів, застосовуючи значну кількість піхоти

"Ворог також активно застосовує по Селидовому й авіацію. Околиці міста регулярно зазнають артилерійських обстрілів, де постійно знищується житлова забудова в приватному секторі", - розповідає Музичук.

Речник НГУ додає, що за рахунок концентрації піхотних груп в лісосмугах, російські війська намагаються проводити розвідку боєм, атакуючи нові ділянки.

Що далі: два можливі варіанти розвитку подій

Основна проблема в тому, що РФ має серйозну перевагу в живій силі і не надто переймається через те, що зазнає величезних втрат, пояснив в коментарі РБК-Україна військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Тобто фактично росіяни розмінюють квадратний кілометр української території на життя своїх солдатів. Плюс вони активно застосовують авіацію та артилерію, знищуючи на друзки будинки на території цього населеного пункту", - зазначив Селезньов.

Зараз окупанти намагаються обрізати всі шляхи логістичного забезпечення українського гарнізону в Селидовому. На думку експерта, контроль над містом залежить від того, чи вдасться зберегти контроль над трасами за допомогою яких зараз і здійснюється постачання.

"Воно вже зараз ускладнене, бо всі дороги прострілюються російською армією. І якщо ситуація матиме тенденцію до погіршення, то скоріш за все ми побачимо маневрену оборону у виконанні українських Сил оборони", - говорить Селезньов.

Він пояснює, що неможливо, фактично перебуваючи в оточенні, довгий час тримати оборонні рубежі. Але ця вірогідність залежить від того, чи вистачить ворогу ресурсів атакувати.

"Тобто тут два варіанти. Або ми втримуємо ці логістичні маршрути, які зараз використовуємо. Або у разі їх втрати, скоріш за все, побачимо вихід українських сил буквально з боєм з оточення у районі Селидового. Така вірогідність є", - вважає співрозмовник.

Він звернув увагу, що ворог діє комплексно, проводячи флангові атаки, намагаючись взяти в оточення український гарнізон в Селидовому, і в той самий час веде штурмові дії буквально в лоба.

"Варто визнати, що тактика дій малими піхотними групами дається в знаки. Ворог буквально просочується крізь наші оборонні рубежі та позиції, займає нові будівлі, підтягує резерви і далі продовжує наступати", - сказав Селезньов.

За його словами, мета Росії очевидна - крок за кроком ворог намагається окупувати всю територію Донецької області, а захоплення Селидового дало б противнику можливість ще одного напрямку для атак, а саме на Покровськ.

"Тобто фактично траса М04, яка йде повз Селидове, може стати таким ключовим напрямком, звідки ворог може атакувати в напрямку на Покровськ. Але чи вистачить ворогу власних ресурсів для цієї мети наразі не відомо", - підсумував експерт.

Фото: російська армія намагається захопити Селидове, аби відкрити шлях на Покровськ з півдня (deepstatemap)