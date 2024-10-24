Россияне рвутся в Селидово. Что происходит и смогут ли ВСУ удержать город

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Что известно об обострении в Селидово

В утренней сводке Генштаб традиционно сдержанно прокомментировал ситуацию на этом отрезке фронта. Там отметили, что за минувшие сутки из 148 боевых столкновений больше всего было на Покровском направлении вблизи Селидово.

"Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово. Враг активно задействовал для ударов бомбардировочную и штурмовую авиацию", - сообщили в Генштабе.

По словам офицера 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергея Цехоцкого, у оккупантов есть продвижение в районе Селидового. Он отметил, что противник постоянно пытается пробить украинскую оборону.

"Где-то имеет определенный успех, к сожалению. Не будем говорить, где именно", - сказал он утром в эфире телемарафона.

Несмотря на то, что путинские войска бросили много сил, битва за Селидово продолжается, написал в своем Telegram-канале начальник Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

"Местами будут видео от них с их флагами, но по состоянию на сейчас битва за город продолжается", - предупредил Коваленко.

Хотя официально не подтверждается присутствие оккупантов в Селидово, на карте аналитиков DeepState, почти половина города помечена красным цветом.

Фото: согласно данным DeepState, войска РФ продвинулись в Селидово (deepstatemap)

О вражеском присутствии в Селидово пишут украинские бойцы. Так, младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов рассказал в своем Telegram-канале, что оккупанты заходят в город "целыми взводами".

"Знакомые экипажи FPV говорят, что делают по 100+ вылетов в день сугубо по пехоте врага, но все равно не справляются с таким потоком. Враг плодотворно просачивается и проводит рассредоточение по домам и подвалам", - написал он.

Что говорят военные

Как отмечают в Нацгвардии, группы пехоты противника пытаются проникать в Селидово с восточных окраин, но украинские защитники выбивают их и не дают закрепиться, устанавливать наблюдательные или огневые позиции.

Спикер Национальной гвардии Руслан Музычук в комментарии РБК-Украина рассказал, что оккупанты пытаются просачиваться в Селидово, но Силы обороны держат оборону, выбивая группы пехоты с окрестностей.

"До этой недели оккупанты пытались больше продвигаться по флангам, избегая городских боев. В то время как уже последние несколько дней они активизировали попытки штурмов на северо-восточных и восточных окраинах города", - говорит Музычук.

По его словам, враг пытается заявлять о контроле над районами города.

"Но наши подразделения проводят работу, чтобы контролировать и уничтожать пехоту, которая пытается просачиваться в окрестности и заходить в город, в том числе из района населенного пункта Михайловка. А также не давать противнику закрепляться, устанавливать наблюдательные и огневые позиции", - отмечает Музычук.

Он рассказал, что только за минувшие сутки россияне атаковали Селидово 19 раз, применяя значительное количество пехоты.

"Враг также активно применяет по Селидову и авиацию. Окрестности города регулярно подвергаются артиллерийским обстрелам, где постоянно уничтожается жилая застройка в частном секторе", - рассказывает Музычук.

Спикер НГУ добавляет, что за счет концентрации пехотных групп в лесополосах, российские войска пытаются проводить разведку боем, атакуя новые участки.

Что дальше: два возможных варианта развития событий

Основная проблема в том, что РФ имеет серьезное преимущество в живой силе и не слишком переживает из-за того, что несет огромные потери, пояснил в комментарии РБК-Украина военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"То есть фактически россияне разменивают квадратный километр украинской территории на жизнь своих солдат. Плюс они активно применяют авиацию и артиллерию, уничтожая дома на территории этого населенного пункта", - отметил Селезнев.

Сейчас оккупанты пытаются отрезать все пути логистического обеспечения украинского гарнизона в Селидово. По мнению эксперта, контроль над городом зависит от того, удастся ли сохранить контроль над трассами, с помощью которых сейчас и осуществляется поставка.

"Она уже сейчас усложнена, потому что все дороги простреливаются российской армией. И если ситуация будет иметь тенденцию к ухудшению, то, скорее всего, мы увидим маневренную оборону в исполнении украинских Сил обороны", - говорит Селезнев.

Он объясняет, что невозможно, фактически находясь в окружении, долгое время удерживать оборонительные рубежи. Но эта вероятность зависит от того, хватит ли врагу ресурсов атаковать.

"То есть здесь два варианта. Или мы удерживаем эти логистические маршруты, которые сейчас используем. Или в случае их потери, скорее всего, увидим выход украинских сил буквально с боем из окружения в районе Селидово. Такая вероятность есть", - считает собеседник.

Он обратил внимание, что враг действует комплексно, проводя фланговые атаки, пытаясь взять в окружение украинский гарнизон в Селидово, и в то же время ведет штурмовые действия буквально в лоб.

"Следует признать, что тактика действий малыми пехотными группами эффективна. Враг буквально проникает сквозь наши оборонные рубежи и позиции, занимает новые здания, подтягивает резервы и продолжает наступать", - сказал Селезнев.

По его словам, цель России очевидна - шаг за шагом враг пытается оккупировать всю территорию Донецкой области, а захват Селидово даст противнику возможность еще одного направления для атак, а именно на Покровск.

"То есть фактически трасса М04, которая идет мимо Селидово, может стать таким ключевым направлением, откуда враг может атаковать в направлении Покровска. Но хватит ли врагу собственных ресурсов для этой цели пока не известно", - подытожил эксперт.

Фото: российская армия пытается захватить Селидово, чтобы открыть путь на Покровск с юга (deepstatemap)