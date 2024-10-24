Окупанти намагаються прорватися у Селидове зі сходу, але їх вибивають, - НГУ

Окупанти намагаються прорватися у Селидове зі сходу. Росія збільшила кількість атак у районі міста, але ЗСУ їх відбивають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію .

"Росіяни намагаються активно штурмувати Покровський напрямок й проводити часті атаки Селидового", - йдеться у повідомленні.

За даними Нацгвардії, групи піхоти РФ намагаються просочуватися в Селидове зі східних околиць, але ЗСУ тримають оборону, вибиваючи їх, не даючи їм закріплюватись, встановлювати спостережені чи вогневі позиції.

"Минулої доби росіяни атакували Селидове 19 разів, застосовуючи значну кількість піхоти. Гвардійці знищили 118 окупантів, відбиваючи ці атаки", - зазначили у Нацгвардії.

Росіяни активно б'ють з авіації

Загарбники також активно застосовують по Селидовому й авіацію, околиці міста регулярно зазнають артилерійських обстрілів.

"Загалом на Покровському відтинку фронту 23 жовтня Сили оборони відбили 38 штурмів росіян. Підрозділи Нацгвардії за минулу добу по лінії фронту знищили: 1 танк, 5 одиниць бронетехніки, 9 автівок, 2 склади БК та 1 станцію РЕБ ворога", - зазначили у Нацгвардії.