Росіяни рвуться на кордон Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей, - ЗСУ

"У нас доволі загострилася ситуація на Новопавлівському напрямку, де ворог за минулу добу провів 23 бойових зіткнення. Там постійно тривають запеклі бої, ворог рветься буквально на кордон Дніпропетровської, Запорізької і Донецької областей", - розповів Волошин.

Крім того, за його словами, доволі неспокійною ситуація продовжує залишатися і на Оріхівському напрямку - в районі Малих Щербаків, Лобкового та Степового.

"Ворог намагається прорвати там лінію бойового зіткнення, вийти на плацдарм і захопити його, це недалеко від Запоріжжя. І звідти є можливість здійснювати вогневий вплив на наші логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід Запорізької області, і здійснювати обстріли самого Запоріжжя, його передмістя. Крім того, досить загострилась за декілька останніх днів ситуація і на Придніпровському чи Херсонському напрямку", - додав речник.

Так, за його словами, на Херсонському напрямку почастішали спроби ворога захоплення островів на Дніпрі. І хоча Сили оборони в основному топлять ворожі плавзасоби, окремим росіянам вдається висадитися на островах.

"Там вороги по один-два чоловіки залишаються на цих островах. Вони там грають в "робінзонів" так званих. Їх звідти евакуювати неможливо, і їм скидає їхні командування і боєприпаси, і воду, і продовольство з дронів. Вони там кілька днів перебувають, а потім, є такі випадки, що навіть здаються нашим у полон. А російська пропаганда ці факти застосовує, як намагання взяти під контроль острівну зону. Але таких спроб за декілька останніх днів стало більше", - зазначив Волошин.

Також речник висловив занепокоєння ворожими подвійними ударами по Херсону керованими авіабомбами з подальшими артилерійськими та дроновими.

"Ворог застосовує таку тактику підлу, що спочатку завдає таких ударів бомбами, а коли приїжджають рятувальники, екстрені служби, то через деякий час здійснює артилерійський обстріл. Ворог здійснює артилерійський обстріл і завдає ударів дронами-камікадзе вже по тих службах, які проводять евакуацію, рятувальні роботи там. Позавчора був один випадок і сьогодні дві години тому ворог здійснив подібний удар трьома КАБами", - розповів Волошин.