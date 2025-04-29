Росіяни рвуться на кордон Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей, - ЗСУ

Ситуація на Новопавлівському напрямку суттєво загострилася. Російські окупанти рвуться на кордон Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин розповів в ефірі телемарафону.
"У нас доволі загострилася ситуація на Новопавлівському напрямку, де ворог за минулу добу провів 23 бойових зіткнення. Там постійно тривають запеклі бої, ворог рветься буквально на кордон Дніпропетровської, Запорізької і Донецької областей", - розповів Волошин.
Крім того, за його словами, доволі неспокійною ситуація продовжує залишатися і на Оріхівському напрямку - в районі Малих Щербаків, Лобкового та Степового.
"Ворог намагається прорвати там лінію бойового зіткнення, вийти на плацдарм і захопити його, це недалеко від Запоріжжя. І звідти є можливість здійснювати вогневий вплив на наші логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід Запорізької області, і здійснювати обстріли самого Запоріжжя, його передмістя. Крім того, досить загострилась за декілька останніх днів ситуація і на Придніпровському чи Херсонському напрямку", - додав речник.
Так, за його словами, на Херсонському напрямку почастішали спроби ворога захоплення островів на Дніпрі. І хоча Сили оборони в основному топлять ворожі плавзасоби, окремим росіянам вдається висадитися на островах.
"Там вороги по один-два чоловіки залишаються на цих островах. Вони там грають в "робінзонів" так званих. Їх звідти евакуювати неможливо, і їм скидає їхні командування і боєприпаси, і воду, і продовольство з дронів. Вони там кілька днів перебувають, а потім, є такі випадки, що навіть здаються нашим у полон. А російська пропаганда ці факти застосовує, як намагання взяти під контроль острівну зону. Але таких спроб за декілька останніх днів стало більше", - зазначив Волошин.
Також речник висловив занепокоєння ворожими подвійними ударами по Херсону керованими авіабомбами з подальшими артилерійськими та дроновими.
"Ворог застосовує таку тактику підлу, що спочатку завдає таких ударів бомбами, а коли приїжджають рятувальники, екстрені служби, то через деякий час здійснює артилерійський обстріл. Ворог здійснює артилерійський обстріл і завдає ударів дронами-камікадзе вже по тих службах, які проводять евакуацію, рятувальні роботи там. Позавчора був один випадок і сьогодні дві години тому ворог здійснив подібний удар трьома КАБами", - розповів Волошин.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що українські військові готуються до того, що Росія може наприкінці весни - на початку літа посилити наступальні дії на більшості напрямків фронту.
За даними джерел РБК-Україна, українське командування припускає, що Росія може почати наступальні дії у прикордонні Сумської та Харківської областей.
Своєю чергою головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Росія вже розпочала наступ на цих напрямках.
Також, за словами Сирського, протягом останніх тижнів Збройні сили України звільнили близько 16 квадратних кілометрів території Донецької області.
За інформацією The Wall Street Journal, російський весняний наступ уже почався. З приходом теплої погоди ґрунт твердне, а листя на деревах знижує ефективність українських безпілотників.
Детальніше про те, чи планує Росія масштабний наступ, читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.