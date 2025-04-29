Россияне рвутся на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей, - ВСУ

Ситуация на Новопавловском направлении существенно обострилась. Российские оккупанты рвутся на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.
Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин рассказал в эфире телемарафона.
"У нас довольно обострилась ситуация на Новопавловском направлении, где враг за минувшие сутки провел 23 боевых столкновения. Там постоянно продолжаются ожесточенные бои, враг рвется буквально на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей", - рассказал Волошин.
Кроме того, по его словам, довольно неспокойной ситуация продолжает оставаться и на Ореховском направлении - в районе Малых Щербаков, Лобкового и Степного.
"Враг пытается прорвать там линию боевого соприкосновения, выйти на плацдарм и захватить его, это недалеко от Запорожья. И оттуда есть возможность осуществлять огневое воздействие на наши логистические пути, которые идут из Запорожья на восток Запорожской области, и осуществлять обстрелы самого Запорожья, его пригорода. Кроме того, достаточно обострилась за несколько последних дней ситуация и на Приднепровском или Херсонском направлении", - добавил спикер.
Так, по его словам, на Херсонском направлении участились попытки врага захватить острова на Днепре. И хотя Силы обороны в основном топят вражеские плавсредства, отдельным россиянам удается высадиться на островах.
"Там враги по один-два человека остаются на этих островах. Они там играют в "робинзонов" так называемых. Их оттуда эвакуировать невозможно, и им сбрасывает их командование и боеприпасы, и воду, и продовольствие с дронов. Они там несколько дней находятся, а потом, есть такие случаи, что даже сдаются нашим в плен. А российская пропаганда эти факты применяет, как попытку взять под контроль островную зону. Но таких попыток за несколько последних дней стало больше", - отметил Волошин.
Также спикер выразил обеспокоенность вражескими двойными ударами по Херсону управляемыми авиабомбами с последующими артиллерийскими и дроновыми.
"Этими бомбами (КАБами - ред.) враг бил по жилой застройке. Есть и пострадавшие, и жертвы среди мирного населения, и разрушения среди гражданских зданий. И, кроме того, враг применяет такую тактику подлую, что сначала наносит такие удары бомбами, а когда приезжают спасатели, экстренные службы, то через некоторое время осуществляет артиллерийский обстрел. Враг осуществляет артиллерийский обстрел и наносит удары дронами-камикадзе уже по тем службам, которые проводят эвакуацию, спасательные работы там. Позавчера был один случай и сегодня два часа назад враг совершил подобный удар тремя КАБами", - рассказал Волошин.
Напомним, недавно стало известно, что украинские военные готовятся к тому, что Россия может в конце весны - начале лета усилить наступательные действия на большинстве направлений фронта.
По данным источников РБК-Украина, украинское командование предполагает, что Россия может начать наступательные действия в приграничье Сумской и Харьковской областей.
В свою очередь главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский заявил, что Россия уже начала наступление на этих направлениях.
Также, по словам Сырского, в течение последних недель Вооруженные силы Украины освободили около 16 квадратных километров территории Донецкой области.
По информации The Wall Street Journal, российское весеннее наступление уже началось. С приходом теплой погоды почва твердеет, а листья на деревьях снижают эффективность украинских беспилотников.
Подробнее о том, планирует ли Россия масштабное наступление, читайте в материале РБК-Украина.
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