Россияне рвутся на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей, - ВСУ

"У нас довольно обострилась ситуация на Новопавловском направлении, где враг за минувшие сутки провел 23 боевых столкновения. Там постоянно продолжаются ожесточенные бои, враг рвется буквально на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей", - рассказал Волошин.

Кроме того, по его словам, довольно неспокойной ситуация продолжает оставаться и на Ореховском направлении - в районе Малых Щербаков, Лобкового и Степного.

"Враг пытается прорвать там линию боевого соприкосновения, выйти на плацдарм и захватить его, это недалеко от Запорожья. И оттуда есть возможность осуществлять огневое воздействие на наши логистические пути, которые идут из Запорожья на восток Запорожской области, и осуществлять обстрелы самого Запорожья, его пригорода. Кроме того, достаточно обострилась за несколько последних дней ситуация и на Приднепровском или Херсонском направлении", - добавил спикер.

Так, по его словам, на Херсонском направлении участились попытки врага захватить острова на Днепре. И хотя Силы обороны в основном топят вражеские плавсредства, отдельным россиянам удается высадиться на островах.

"Там враги по один-два человека остаются на этих островах. Они там играют в "робинзонов" так называемых. Их оттуда эвакуировать невозможно, и им сбрасывает их командование и боеприпасы, и воду, и продовольствие с дронов. Они там несколько дней находятся, а потом, есть такие случаи, что даже сдаются нашим в плен. А российская пропаганда эти факты применяет, как попытку взять под контроль островную зону. Но таких попыток за несколько последних дней стало больше", - отметил Волошин.

Также спикер выразил обеспокоенность вражескими двойными ударами по Херсону управляемыми авиабомбами с последующими артиллерийскими и дроновыми.

"Этими бомбами (КАБами - ред.) враг бил по жилой застройке. Есть и пострадавшие, и жертвы среди мирного населения, и разрушения среди гражданских зданий. И, кроме того, враг применяет такую тактику подлую, что сначала наносит такие удары бомбами, а когда приезжают спасатели, экстренные службы, то через некоторое время осуществляет артиллерийский обстрел. Враг осуществляет артиллерийский обстрел и наносит удары дронами-камикадзе уже по тем службам, которые проводят эвакуацию, спасательные работы там. Позавчера был один случай и сегодня два часа назад враг совершил подобный удар тремя КАБами", - рассказал Волошин.