Росіяни розробляють кілька сценаріїв розвитку подій на півдні, - Гуменюк

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівниці пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

Речниця зазначила, що через велику кількість загарбники мають можливість "розшаровуватись на кілька епізодів".

"Так і відбувається. Вони можуть залишити певні сили, щоб утримувати правий берег. Але те, що вони готуються до оборони лівого берега - це також досить красномовно. Те, що вони намагаються вкласти у свідомість громадян, що там залишаються, підготовку до вуличних боїв - це також одна з характеристик їхньої поведінки", - розповіла Гуменюк.

Своєю чергою українські військові готові до будь-яких провокацій ворога.

"Те, що вони намагалися звинувачувати ЗСУ, заздалегідь, то в підриві ГЕС, то в підриві "брудної бомби". Тобто вони постійно якісь інсинуації намагаються вкидати, для того, щоб створити оць це відволікання від справжніх процесів", - вказала керівниця пресцентру ОК "Південь".

Водночас Гуменюк додала, що наші захисники пильно стежать за діями росіян і розуміють, що саме відбувається.

"В окупантів певна сум’ятиця є, оскільки вони розробляють і прокручують зараз кілька різних сценаріїв, як можуть розвиватись далі події", - підсумувала речниця.