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Россияне разрабатывают несколько сценариев развития событий на юге, - Гуменюк

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Пятница 28 октября 2022 05:48
Россияне разрабатывают несколько сценариев развития событий на юге, - Гуменюк Фото: Руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты сейчас пытаются разработать несколько планов действий на Южнобугском направлении. ВСУ в свою очередь готовы к любым коварным маневрам врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.

Спикер отметила, что из-за большого количества захватчики имеют возможность "расслоиться на несколько эпизодов".

"Так и происходит. Они могут оставить определенные силы, чтобы удерживать правый берег. Но то, что они готовятся к обороне левого берега - это тоже довольно красноречиво. То, что они пытаются вложить в сознание остающихся там граждан, подготовку к уличным боям - это также одна из характеристик их поведения", - рассказала Гуменюк.

В свою очередь украинские военные готовы к любым провокациям врага.

"То, что они пытались обвинять ВСУ, заранее, то в подрыве ГЭС, то в подрыве "грязной бомбы". То есть они постоянно какие-то инсинуации пытаются вбрасывать, для того чтобы создать это отвлечение от настоящих процессов", - указала руководитель прессцентра ОК "Юг".

В то же время Гуменюк добавила, что наши защитники внимательно следят за действиями россиян и понимают, что именно происходит.

"У окупантов определенная сумятица есть, поскольку они разрабатывают и прокручивают сейчас несколько разных сценариев, как могут развиваться дальше события", - подытожила спикер.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что погодные условия несколько замедлили наступление Вооруженных сил на Херсон.

Как известно, украинские военные деоккупировали более 90 населенных пунктов в Херсонской области.

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