Росіяни розповсюджують в соцмережах фейкові відео з "товстими ЗСУшниками": ЦПД пояснив мету

П'ятниця 30 січня 2026 01:42
Росіяни розповсюджують в соцмережах фейкові відео з "товстими ЗСУшниками": ЦПД пояснив мету Фото: пропаганда ворога намагається викликати ненависть до поліції і військових (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Росіяни поширюють соцмережами згенеровані ШІ відео з українськими військовими, поліціянтами і працівниками ТЦК, на яких вони зображені товстими і говорять вигідні ворожій пропаганді речі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО в Facebook.

"У соцмережах активізувалося поширення створених за допомогою штучного інтелекту відео, персонажі яких нібито є народними депутатами, працівниками поліції, співробітниками ТЦК та СП, українськими військовими тощо. Ці згенеровані персонажі, яких навмисно роблять карикатурно товстими, під виглядом сатири просувають тези російської пропаганди, спрямовані на розкол українського суспільства", - рповідомляють в ЦПД.

Зазначається, що ворог спеціально використовує в цих відео максимально чутливі для суспільства теми, щоб культивувати ненависть до військових, поліції та представників влади.

"Подібний контент, завдяки технології ШІ, ворог виробляє масово та часто маскує під український сатиричний і гумористичний. Втім, його справжня мета - внутрішня дестабілізація України та деморалізація українського суспільства", - додали в центрі.

Росіяни розповсюджують в соцмережах фейкові відео з &quot;товстими ЗСУшниками&quot;: ЦПД пояснив метуФото: ці кадри є фейковими (Центр протидії дезінформації)

Росіяни не вперше розповсюджують в мережі фейкові відео про українських військових. Наприклад, в TikTok були помічені згенеровані ШІ відео, де наші воїни нібито розповідають про обвал оборони, байдужість командирів і так далі.

Такі відео подавались як "особисті зізнання з передової", однак насправді вони є продуктом генеративного штучного інтелекту.

Раніше РБК-Україна писало, що у TikTok розганяють фейкові відео про "масову здачу в полон" українських військових поблизу Покровська.

