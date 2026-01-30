Росіяни розповсюджують в соцмережах фейкові відео з "товстими ЗСУшниками": ЦПД пояснив мету

Росіяни поширюють соцмережами згенеровані ШІ відео з українськими військовими, поліціянтами і працівниками ТЦК, на яких вони зображені товстими і говорять вигідні ворожій пропаганді речі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформаці ї при РНБО в Facebook.

"У соцмережах активізувалося поширення створених за допомогою штучного інтелекту відео, персонажі яких нібито є народними депутатами, працівниками поліції, співробітниками ТЦК та СП, українськими військовими тощо. Ці згенеровані персонажі, яких навмисно роблять карикатурно товстими, під виглядом сатири просувають тези російської пропаганди, спрямовані на розкол українського суспільства", - рповідомляють в ЦПД.

Зазначається, що ворог спеціально використовує в цих відео максимально чутливі для суспільства теми, щоб культивувати ненависть до військових, поліції та представників влади.

"Подібний контент, завдяки технології ШІ, ворог виробляє масово та часто маскує під український сатиричний і гумористичний. Втім, його справжня мета - внутрішня дестабілізація України та деморалізація українського суспільства", - додали в центрі.

Фото: ці кадри є фейковими (Центр протидії дезінформації)