Россияне распространяют в соцсетях фейковые видео с "толстыми ВСУшниками": ЦПД объяснил цель
Россияне распространяют по соцсетям сгенерированные ИИ видео с украинскими военными, полицейскими и работниками ТЦК, на которых они изображены толстыми и говорят выгодные вражеской пропаганде вещи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО в Facebook.
"В соцсетях активизировалось распространение созданных с помощью искусственного интеллекта видео, персонажи которых якобы являются народными депутатами, работниками полиции, сотрудниками ТЦК и СП, украинскими военными и тому подобное. Эти сгенерированные персонажи, которых намеренно делают карикатурно толстыми, под видом сатиры продвигают тезисы российской пропаганды, направленные на раскол украинского общества", - сообщают в ЦПД.
Отмечается, что враг специально использует в этих видео максимально чувствительные для общества темы, чтобы культивировать ненависть к военным, полиции и представителям власти.
"Подобный контент, благодаря технологии ИИ, враг производит массово и часто маскирует под украинский сатирический и юмористический. Впрочем, его настоящая цель - внутренняя дестабилизация Украины и деморализация украинского общества", - добавили в центре.
Фото: эти кадры являются фейковыми (Центр противодействия дезинформации)
Россияне не впервые распространяют в сети фейковые видео об украинских военных. Например, в TikTok были замечены сгенерированные ИИ видео, где наши воины якобы рассказывают об обвале обороны, равнодушии командиров и так далее.
Такие видео подавались как "личные признания с передовой", однако на самом деле они являются продуктом генеративного искусственного интеллекта.
Ранее РБК-Украина писало, что в TikTok разгоняют фейковые видео о "массовой сдаче в плен" украинских военных вблизи Покровска.