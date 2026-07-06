Росіяни розповіли про новий патрон проти дронів: що каже український експерт

Потрійний патрон проти український дронів: що відомо

Російський військово-промисловий конгломерат "Ростех" повідомив про початок постачань у війська нового боєприпасу "Многоточие", який позиціонується як засіб боротьби з БпЛА. За заявою розробників, патрон випускає компанія "Высокоточка", що входить до структури концерну, у двох калібрах - 5,45 та 7,62 мм - спеціально для стрільби по дронах.

Головна заявлена особливість "Многоточия" - куля, яка після пострілу розділяється на три елементи, збільшуючи розліт ураження. За словами виробника, це підвищує шанси влучити в безпілотник. Як стверджують у компанії, патрони вже пройшли випробування - щоправда, лише в рамках власного пропагандистського відеопроєкту "#НашКраш".

"Випуск уже розпочався. Іде серійне виробництво. Перша дослідна партія вже у військах", - заявив розробник боєприпасу. За твердженням виробника, патрон сумісний із усіма автоматами відповідного калібру, що нібито позбавляє російських бійців потреби носити окрему дробову рушницю для захисту від дронів.

Про технологію "хмари шрапнелі"

Авіаційний експерт, директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський у коментарі РБК-Україна зазначив, що подібний продукт йому вже показувала компанія Colt CZ - американсько-чеський виробник.

"Коли ріжок заповнюється, наприклад, перші патрони йдуть на 100 метрів ураження, інші - наприклад, на 50 метрів ураження", - розповів експерт.

Він додав, що подібна технологія існує і є перспективною. Українські бійці часто використовують помпові рушниці, але вже з'явилися й патрони, які дозволяють створювати так звану хмару шрапнелі: носова частина кулі складається з трьох частин, тому розліт невеликий, а один постріл фактично дає три ураження.

"Якщо казати, що це, в принципі, правильна технологія, то в будь-якому випадку у бійця повинен бути ріжок таких засобів", - резюмував Храпчинський.

Чи змінить це ситуацію на фронті

На запитання, чи помітне масове використання такого боєприпасу з російської сторони, експерт відповів, що дати однозначну оцінку складно.

"Важко сказати, тому що вони стріляють усім поспіль, а ми вже не знаємо, чим саме. І з помпи стріляють, і з автоматів стріляють, і влучають - як вийде у кожного", - пояснив він.

За словами Храпчинського, критично ситуацію на полі бою цей боєприпас не змінить, однак додає ворогу додаткові можливості протидіяти загрозам. Якщо ворог вправно володіє зброєю, він може збити ціль і без нового патрона - але "Многоточие" дає додатковий шанс для росіян на перехоплення дронів, які летять по особовому складу.